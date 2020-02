Live! RWE - Lippstadt, Aufstiegsträume gegen Abstiegsangst

Essen. Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt den Tabellensechzehnten SV Lippstadt. Ein Sieg würde den RWE-Ambitionen helfen. Der Live-Ticker.

Nach einem spielfreien Wochenende greift Rot-Weiss Essen am Freitagabend wieder aktiv in den Aufstiegskampf der Regionalliga West ein. RWE empfängt den SV Lippstadt an der Hafenstraße (19.30 Uhr). Mit einem Sieg könnten die derzeit viertplatzierten Essener an ihrem Rivalen Rot-Weiß Oberhausen vorbeiziehen. Gegner Lippstadt belegt den 16. Tabellenrang um kämpft um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.

Hier geht es zum Live-Ticker: