Live! RWE legt nach - gegen Lintfort im Pokal auf Siegkurs

Essen. Im Niederrheinpokal trifft Rot-Weiss Essen heute auf Fichte Lintfort. Alles andere als ein RWE-Sieg wäre eine Sensation. Der Ticker.

Rot-Weiss Essen hat für diese Pokal-Saison erneut ein klares Ziel ausgegeben: Man will den Wettbewerb gewinnen! In der vergangenen Spielzeit scheiterte RWE im Halbfinale gegen den Liga-Konkurrenten SV Straelen nach Elfmeterschießen (4:6) und verpasste den zweiten Titelgewinn in Serie. Durch diese enttäuschende Pleite, schaffte es der Regionalligist nicht, sich erneut für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Das soll sich ändern. Dem Traum vom DFB-Pokal steht zunächst allerdings der Landesligist TuS Fichte Lintfort im Weg (19.30 Uhr).

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE