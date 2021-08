Live! 2:1! RWE dreht das Topspiel gegen Fortuna Köln

Essen. Rot-Weiss Essen ist in der Regionalliga gefordert. Ein Spitzenspiel gegen Fortuna Köln steht an. Hier geht es zum Live-Ticker.

Das 1:0 beim Wuppertaler SV war von Rot-Weiss Essen ein ganz starker Auftritt. Nur die Chancenverwertung war und ist ausbaufähig.

Ähnlich sieht es RWE-Trainer Christian Neidhart, der am Sonntag im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln (14 Uhr, im Live-Ticker) nur eine Änderung in der Startelf im Vergleich zum Mittwochabend in Wuppertal vornimmt. Cedric Harenbrock macht für Erolind Krasniqi Platz. Der ehemalige U19-Kapitän des Hamburger SV ist die Überraschung der Sommervorbereitung. Nicht Wenige hatten gedacht, dass neben Schlüsselburg (SV Lippstadt) auch Krasniqi, der zuletzt an den BFC Dynamo ausgeliehen war, RWE noch verlassen wird.

Rund 7500 Fans, darunter 250 Anhänger aus der Domstadt, werden dem Spiel beiwohnen. RWE will seinen Schlachtenbummlern endlich wieder einen Sieg vor einer stattlichen Kulisse schenken. "Das ist unser Ziel. Es wäre schön, wenn die Mannschaft mal nach einem Heimspiel mit so vielen Fans feiern könnte", sagte Neidhart. (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker:

