Live! 1:0! Dennis Grote bringt RWE gegen Schalke in Führung

Essen. Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen trifft am Freitagabend auf Schalkes U23. Trainer Christian Neidhart nimmt zwei Änderungen vor.

Kleines Derby an der Essener Hafenstraße: Rot-Weiss Essen empfängt in der Regionalliga West die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Drei Tage nach dem emotionalen 3:2-Sieg im Topspiel bei Preußen Münster setzt Trainer Christian Neidhart auf eine kleine Rotation in seiner Startelf. Stürmer Simon Engelmann, der nach seiner Einwechslung in Münster das Siegtor erzielte, ersetzt Zlatko Janjic, Cedric Harenbrock erhält den Vorzug gegenüber Oguzhan Kefkir.

So spielt Rot-Weiss Essen gegen Schalke II:

RWE: Davari – Rios Alonso, Bastians, Heber, Plechaty, Dürholtz, Grote, Young, Holzweiler, Harenbrock, Engelmann

Schalke II: Fraisl – Hanraths, Scheller, Mende, Berisha, Weschenfelder Scienza, Bruk, Kaparos, Balouk, Müller, Frenkert

