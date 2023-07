Live! RWE testet im Trainingslager gegen Ottensen

RWE bereitet sich aktuell in Wesendorf auf die kommende Saison vor. Hier Lucas Brumme beim Eckball.

Langlingen. RWE ist im Trainingslager - und bestreitet ein weiteres Testspiel in der Saisonvorbereitung. Gegner ist der Regionalligist Teutonia Ottensen.

Erste Standortbestimmung im Trainingslager: Rot-Weiss Essen bereitet sich seit Montag in Wesendorf auf die Drittliga-Saison vor - und testet am Mittwochabend in Langlingen. Gegner ist der Teutonia Ottensen, ein "ambitionierter Regionalligist", wie RWE-Trainer Christoph Dabrowski sagt. Er hat mit der Mannschaft bislang drei Einheiten im Trainingslager absolviert, dazu kam eine Teambuilding-Maßnahme - und nun das Testspiel gegen Ottensen, der wichtige Erkenntnisse für die kommenden Tage liefern soll.

