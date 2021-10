Live! RWE will den Wiedenbrück-Ausrutscher vergessen machen

Köln/Essen. Das 0:0 gegen Wiedenbrück aus der Vorwoche darf nur ein Ausrutscher bleiben: Gegen die Kölner Reserve soll ein Dreier her. Der Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen reist am Samstag (14 Uhr) als Tabellenführer zur U21 des 1. FC Köln und möchte im Franz-Kremer-Stadion den Platz an der Sonne verteidigen. In der Vorwoche spielte der Spitzenreiter 0:0 gegen den SC Wiedenbrück. Viel schmerzhafter als das Remis waren jedoch die schweren Verletzungen von Daniel Heber (Wadenbeinbruch) und Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss). Beide Akteure schauten sich das Abschlusstraining am Freitag mit Krücken an. Während Heber wohl zumindest in der Rückrunde wieder dazu stoßen wird, ist die Saison für Holzweiler wahrscheinlich beendet.

Neben Heber und Holzweiler muss der 53-jährige Neidhart auf Guiliano Zimmerling (im Training umgeknickt) und David Sauerland (muskuläre Probleme) verzichten. Erolind Krasniqi steht dagegen wieder zur Verfügung.

1. FC Köln U21 - Rot-Weiss Essen: Hier geht es zum Live-Ticker.

