Live! 1:0! RWE führt gegen Lippstadt

Essen. Im vierten Anlauf soll das Spiel von Rot-Weiss Essen gegen Lippstadt stattfinden und der Rückstand auf BVBII abgebaut werden. Der Live-Ticker.

Es ist bereits der vierte Anlauf, das Rückspiel von Rot-Weiss Essen gegen den SV Lippstadt über die Bühne zu bekommen. Am Sonntag um 14 Uhr wird der Ball an der Hafenstraße rollen.

Zuvor hatte die Corona-Pandemie immer wieder dazwischengefunkt. Für Mitte Februar war diese Partie ursprünglich terminiert, doch nach einem Corona-Verdachtsfall im Lippstädter Kader kam die Absage. Zwei Monate später gab’s erneut positive Schnelltests bei den Westfalen, wieder wurde das Spiel verlegt. Und 14 Tage später verhinderten Quarantäne-Anordnungen den Anpfiff.

Die Rot-Weissen werden an diesem Sonntag die Tabelle an der Spitze begradigen und in der Anzahl der Spiele mit Spitzenreiter Borussia Dortmund II gleichziehen. Nach Schlusspfiff wollen die Essener dann nur noch vier Punkte vom BVB entfernt sein und „Druck aufbauen“. (RH)

Hier geht es zum RevierSport-Liveticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE