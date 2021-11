Engelmann-Doppelpack: RWE verteidigt gegen Lotte Tabellenführung

Essen. Rot-Weiss Essen bleibt Tabellenführer der Regionalliga. Gegen die Sportfreunde Lotte gewinnt RWE klar mit 3:1.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ Liga-Primus Rot-Weiss Essen gab sich auch arg ersatzgeschwächt an der Hafenstraße keine Blöße und besiegte Sportfreunde Lotte, Nummer 17 in der Regionalliga, souverän mit 3:1 (2:0). Die Gastgeber dominierten von Beginn an die Partie gegen die junge Gäste-Mannschaft, die erst etwas besser ins Spiel fand, als der Gegner einen Gang zurückgeschaltet hatte.

Manchmal erübrigen sich Dinge von selbst. RWE-Trainer Christian Neidhart hatte zum Heimspiel gegen Lotte personell keinen großen Spielraum. Der Kader ist durch Verletzungen kräftig ausgedünnt, und Erolind Krasniqi hatte sich zwischenzeitlich abgemeldet für einen Einsatz in der U21 des Kosovo.

Die Alternativen auf der Bank waren überschaubar, in Ben Heuser, Moustafa Kourouma und Guiliano Zimmerling hockten dort auch drei A-Jugendliche.

Janjic vergibt vom Punkt die frühe RWE-Führung

Einen Substanzverlust merkte man den Rot-Weissen allerdings nicht an. Sie übernahmen sofort die Initiative und kontrollierten das Geschehen. Dominanz von Anfang an. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte in Richtung Gäste-Tor. Dennis Grote sorgte nach einem Eckball per Kopfball für die erste gefährliche Szene vor dem Lotter Tor (7.), doch der Ball fiel aufs Tornetz. Zlatko Janjic, der wie angekündigt neben Simon Engelmann stürmte, verfehlte das Tor (13.), aber RWE kam dem Ziel näher.

Der Druck stieg mit jeder Minute. Dann die zündende Idee: Engelmann schickte den sehr agilen und pfeilschnellen Young per Doppelpass in den Strafraum, und der wurde vom Ex-Essener Timo Brauer zu Fall gebracht: Elfmeter (17.).

Routinier Janjic traute sich diesmal und scheiterte an Torhüter Jhonny Peitzmeier, der reaktionsschnell abgetaucht war. Wieder hatten die „Roten“ einen Strafstoß versemmelt, mittlerweile wird das Elfmeterschießen in dieser Saison zu einem Schwachpunkt beim Spitzenreiter.

RWE: Engelmann-Doppelschlag schon vor der Pause

Doch eine herausragende Stärke: RWE bleibt dran. Young prüfte den Lotter Torhüter (27.) aus 16 Metern und drei Minuten später die Erlösung. „Isi“ Young, der nicht zu bändigen war, nahm es ganz keck, aber erfolgreich gleich mit zwei Gegenspielern auf, dann mit Übersicht der Querpass auf Engelmann, der seelenruhig zum 1:0 einschob (35.).

RWE-Spieler Isaiah Young (rechts) im Zweikampf mit Timo Brauer von den Sportfreunden Lotte. Foto: Markus Endberg

Nur drei Minuten später zerlegte Luca Dürholtz mit einem Zuckerpass auf Harenbrock die gegnerische Defensive, Pass nach innen auf Engelmann, und der erhöhte erneut locker auf 2:0. Eine hochverdiente Führung, keine Frage. Lotte kam in Hälfte eins nicht einmal gefährlich vor das Essener Tor.

Dagegen hatte Felix Bastians die nächste Essener Chance, doch seinen Kopfball kratzte der Lotter Stürmer Andzouana von der Linie (40.). Und noch einmal parierte Peitzmeier einen Schuss von Janjic zur Ecke (44.). Das Eckenverhältnis zur Pause: 9:0 für RWE. Es herrschten klare Verhältnisse an der Hafenstraße.

RWE-Stürmer Engelmann verpasst den Dreierpack

Und die Gastgeber blieben auch nach der Pause unermüdlich am Drücker. Young (48.) und Plechaty (49.) hatten jeweils das 3:0 auf dem Fuß und machten es schließlich gemeinsam. Plechaty setzte sich energisch an der Strafraumgrenze durch, bediente den Kollegen Young, der die Kugel flach und präzise platzierte zum 3:0 (50.).

Die klare Führung nahm dem Essener Spiel allerdings auch etwas die Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Nur einmal war die Defensive nicht konsequent genug. Lotte setzte sich auf rechts durch die Hereingabe vollendet Cedric Euschen, der völlig blank stand, zum 1:3 (68.). Trainer Neidhart war an der Außenlinie not amused – verständlich. Und auch danach wirkte die Abwehr zuweilen schon etwas nachlässig.

Engelmann hatte schließlich noch seinen Dreier-Pack auf dem Fuß (75.). Der eingewechselte Sascha Voelcke bereite vor, der Torjäger verlängerte, doch der Ball prallte vom Pfosten zurück ins Feld. Lotte hatte zwar durch Nnaji eine weitere gute Chance (78.), doch die Gastgeber blieben am Drücker und beendeten das Spiel souverän.

