Herne. In der Regionalliga West empfängt die U23 von Schalke 04 am Samstag den Tabellendritten Rot-Weiss Essen. Nabil Bentaleb spielt mit. Der Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! 0:0! Umkämpftes Derby zwischen Schalke II und RWE

Nabil Bentaleb, der vor zwei Jahren für 19,5 Millionen Euro von Tottenham Hotspur gekommen ist, steht am Samstag (14 Uhr) im Regionalliga-Revierderby gegen Rot-Weiss Essen in der Schalker Startelf.

Zwar hat der 24-jährige Algerier die Einheiten am Montag und Dienstag verpasst, weil er krank war, „aber er ist seit Mittwoch wieder da und macht einen körperlich guten Eindruck“, sagt Torsten Fröhling. „Das Entscheidende ist, dass ein Spieler will, dass er sich wohlfühlt. Und das hat Nabil gesagt. Also wird er auch spielen.“ Dass sich sein Gegenüber Christian Titz aber nun fürchtet, kann sich der Schalker U-23-Trainer überhaupt nicht vorstellen. Zumal Nabil Bentaleb nach seiner Knie-Operation lange rausgewesen sei und „RWE noch ganz andere Leute hat“. Also richtig starke Regionalliga-Kicker, soll das heißen.

Rot-Weiss Essen kann mit dem sechsten Sieg in Folge heute den Rückstand auf Tabellenführer SC Verl auf zwei Punkte verkürzen.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: