Marcel Platzek trifft bei Bocholt-Sieg und leidet mit RWE

Essen. Die Ex-Essener Marcel Platzek und Kevin Grund haben einen erfolgreichen Saisonstart in der Oberliga hingelegt. RWE-Pleite auch Thema.

In der Oberliga Niederrhein ist Topfavorit 1. FC Bocholt am Samstag mit einem 3:0 (2:0)-Sieg bei den Sportfreunden Baumberg in die neue Saison gestartet. Der langjährige RWE-Stürmer Marcel Platzek (31) traf zum 1:0 (18.) für den Klub vom Hüntig. Auch Kevin Grund (34) leistete seinen Beitrag zum souveränen Auswärtssieg. Er bereitete das 3:0 vor (47.).

RWE: Platzek hofft Essener Sieg in Wuppertal

Die ehemaligen RWE-Publikumslieblinge haben auch mitbekommen, . "Das ist natürlich eine sehr bittere Niederlage", sagte Platzek im Gespräch mit RevierSport über die Pleite seines Herzensklubs. Das RWE-Spiel verfolgte der Stürmer im Radio und im Livestream. Die Rückkehr der Fans habe er dennoch registriert. "Es war auch am Livestream zu sehen und hören, wie heiß die Fans wieder sind. Sie waren laut und haben die Mannschaft angefeuert. An ihnen lag es bestimmt nicht."

Platzek wünscht sich am kommenden Mittwoch im Westschlager beim Wuppertaler SV (19 Uhr) eine Trendwende. "Ich hoffe, dass RWE jetzt das Derby in Wuppertal gewinnt."

Marcel Platzek und Kevin Grund haben den Regionalligisten Rot-Weiss Essen in diesem Sommer nach vielen Jahren verlassen und sind gemeinsam zum ambitionierten Oberligisten 1. FC Bocholt gewechselt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE