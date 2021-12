Mission Aufstieg: So bereitet sich Rot-Weiss Essen im Winter vor

Essen. Rot-Weiss Essen geht als Tabellenführer der Regionalliga West in die Winterpause. In der Vorbereitung sind drei Spiele geplant. Eine Übersicht.

Die Fußballer des Regionalligisten Rot-Weiss Essen haben ein intensives Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen. Nach dem 1:0-Erfolg beim SV Straelen haben . Nach dem knapp verpassten Aufstieg im Sommer haben die Essener in dieser Saison gute Karten, den Sprung in die 3. Liga endlich zu realisieren.

Rot-Weiss Essen: Testspiel gegen Neidharts Ex-Klub

Die Vorbereitung auf die Restrunde beginnt RWE am 3. Januar. Dann bittet Trainer Christian Neidhart sein Team zur ersten Einheit im neuen Jahr. In der ersten Woche trainieren die Essener an der Hafenstraße. Am Samstag, den 8. Januar 2022, bestreitet der Regionalliga-Spitzenreiter sein erstes Testspiel gegen Neidharts Ex-Klub SV Meppen. Anstoß gegen den Drittligisten ist um 16 Uhr im Stadion Essen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage dürfte die Partie ohne Zuschauer stattfinden.

Vom 10. bis zum 16. Januar reist RWE ins Türkei-Trainingslager nach Belek. Dort sind zwei Testspiele geplant. Die Gegner stehen noch nicht fest.

Das erste Meisterschaftsspiel steigt für Rot-Weiss Essen am 23. Januar. Der Wuppertaler SV kommt zum Topspiel an die Hafenstraße. Anstoß ist um 14 Uhr.

Der Winterfahrplan von Rot-Weiss Essen in der Übersicht:

Montag, 3. Januar 2022: Trainingsauftakt in Essen

Samstag, 8. Januar 2022: Freundschaftsspiel gegen den SV Meppen (16 Uhr, Stadion Essen)

10. bis 16. Januar 2022: Trainingslager in Belek (Türkei)

23. Januar 2022: Erstes Meisterschaftsspiel gegen den Wuppertaler SV (14 Uhr, Stadion Essen)

