MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: MSV-Fans befürchten RWE-Invasion

Duisburg. Am 28. Oktober steigt das Drittliga-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. RWE-Fans sind reisefreudig - und MSV-Fans zittern.

Die Vorfreude auf das Derby in der 3. Liga wächst. Am 28. Oktober empfängt der MSV Duisburg den Reviernachbarn Rot-Weiß Essen. Die offiziell zu kaufenden Tickets sind bereits vergriffen, vermeldete der MSV am Donnerstag. 5000 Karten sind für die RWE-Kurve verkauft. Der Gäste-Vorverkauf ist somit offiziell beendet.

Doch die RWE-Fans können sich im freien Vorverkauf noch weitere Tickets für andere Plätze im Duisburger Stadion sichern. Kommt es also zur „Essener Invasion“? Mit 10.000 Fans im Rücken gewann Rot-Weiss Essen zuletzt das Auswärtsspiel der 3. Liga bei der U23 von Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park. Könnte diese Zahl auch im MSV-Stadion erreicht oder gar überboten werden? Eine Horror-Vorstellung für alle Zebra-Fans.

„RWE-Fans nicht viele Karten überlassen“

Nun reagieren die ersten Duisburger. Unter anderem der gemeinnützige Verein ZebraKids. Auf deren Facebookseite heißt es: "Hallo Herde, auch wir wollen den RWE-Fans nicht so viele Karten für das Derby am 28.10. überlassen und bieten daher weiteren Duisburger Jugendeinrichtungen zusätzliche Karten für das Heimspiel an. Wenn Du also in einer Duisburger Kinder-/Jugendeinrichtung arbeitest und gerne mit den von Euch betreuten Kids das Spiel kostenlos besuchen willst, dann melde Dich bei uns unter info@zebrakids-ev.de!!! Wir versuchen so viel wie möglich zu berücksichtigen. Wer diese Aktion unterstützen will, kann dies mit einer Paypal-Spende an uns unterstützen."

Die sportliche Lage ist ernst: Der MSV Duisburg steht als Tabellenletzter vor dem Absturz in die Viertklassigkeit. Zuletzt gab es eine blamable Vorstellung in der zweiten Runde des Niederrheinpokals mit einer 0:1-Niederlage beim Regionalligisten KFC Uerdingen. Die Fans reagierten desillusioniert und verließen schweigend das Stadion.

RWE trifft derweil im Achtelfinale des Niederrheinpokals am Dienstag (31. Oktober, 19 Uhr) beim SV Straelen an. Dafür sind ab diesem Freitag (20. Oktober) die Tickets erhältlich. Gespielt wird im Stadion an der Römerstraße: Stehplatz-Eintrittskarten sind zum Preis von 12 bzw. 10 Euro (ermäßigt) am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt startet der SV Straelen zudem einen Online-Verkauf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE