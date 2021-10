Nächster RWE-Schock: Kreuzbandriss bei Kevin Holzweiler

Essen. Für Rot-Weiss Essen kommt es aktuell knüppeldick. Dienstag gab der Regionalligist bekannt, dass Kevin Holzweiler mehrere Monate ausfallen wird.

Offensivspieler Kevin Holzweiler vom Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen hat sich im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück einen Kreuzbandriss zugezogen. Das teilten die RWE-Verantwortlichen am Dienstag mit. Die bittere Diagnose ergab sich nach einer eingehenden Untersuchung. Der 27-Jährige verletzte sich in der 79. Minute in einem Zweikampf und wird damit in den kommenden Monaten ausfallen. Neben Holzweiler verletzte sich auch Daniel Heber beim Wiedenbrück-Spiel schwer. Der Abwehrchef zog sich einen Wadenbeinbruch zu.

RWE-Trainer Christian Neidhart vertraut seiner Mannschaft

„Nach dem Ausfall von Daniel Heber ist die Verletzung von Holz die nächste bittere Nachricht für uns. Für Holz tut es uns sehr leid, er wird uns ohne Frage fehlen. Wir werden ihn in dieser für ihn harten Zeit als Mannschaft bestmöglich unterstützen und hoffen auf einen optimalen Heilungsverlauf. Für uns gilt es nun, noch enger zusammenzurücken und gestärkt aus dieser Situation herauszugehen. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft“, wird Rot-Weiss Essens Trainer Christian Neidhart zitiert.

Ausgerechnet an seinem 27. Geburtstag verletzte sich Holzweiler schwer und könnte nun den Rest der Saison verpassen. Der Offensivspieler wechselte im Sommer vom Drittligisten Viktoria Köln an die Essener Hafenstraße. Bis zu seiner Verletzung bestritt der Flügelspieler zehn Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen. Zuletzt hatte Holzweiler seinen Stammplatz an den formstarken Oguzhan Kefkir verloren.

RWE: Kevin Holzweiler hält trotz Kreuzbandriss durch

Wenige Minuten nach seiner Einwechslung gegen den SC Wiedenbrück zog sich Holzweiler die folgenschwere Knieverletzung zu. Da die Essener nicht mehr wechseln konnten, hielt der Offensivmann bis zum Ende durch. Wie stark die Schmerzen gewesen sein müssen, unterstreicht nun die schockierende Diagnose. (mh)

