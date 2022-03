Niederrheinpokal: Machbare Lose für MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen

Essen. Das Viertelfinale des Niederrheinpokals ist ausgelost worden. Das Duell MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen könnte es erst im Finale geben.

An diesem Donnerstag wurde ab 13 Uhr in der Sportschule Duisburg-Wedau das Viertelfinale des Niederrheinpokals ausgelost. In der Runde der letzten acht Teams haben die Favoriten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen machbare Aufgaben erwischt. Der MSV trifft auf den Sieger des Oberliga-Duells zwischen dem 1. FC Bocholt und dem 1. FC Kleve. Auf Rot-Weiss Essen wartet ein Essener Derby beim Oberligisten SV Schonnebeck. Dieses Spiel ist bereits auf den 29. März terminiert worden. Die anderen Partien sollen vom 30. März bis zum 1. April ausgetragen werden.

Die beiden Topfavoriten MSV Duisburg und Rot-Weissen können frühestens im Finale aufeinandertreffen. Das ergab die Halbfinal-Auslosung. Der Weg dorthin dürfte für RWE schwerer sein, denn im Falle eines Weiterkommens könnte im Halbfinale ein Auswärtsspiel beim Regionalliga-Konkurrenten Wuppertaler SV auf die Essener warten.

Niederrheinpokal: Das Viertelfinale in der Übersicht:

SV Schonnebeck - Rot-Weiss Essen

1. FC Bocholt/Kleve - MSV Duisburg

FC Kray - Wuppertaler SV

ETB SW Essen - SV Straelen

Niederrheinpokal: Die Auslosung im Live-Ticker

13:20 Uhr: Zu einem Duell zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen würde es somit erst im Finale kommen. Die Essener hätten schon im Halbfinale einen dicken Brocken. Es ginge wahrscheinlich zum Regionalliga-Rivalen Wuppertaler SV.

13:19 Uhr: Sieger Bocholt/Kleve/MSV Duisburg - Sieger ETB/Straelen

13:19 Uhr: Sieger Kray/Wuppertal gegen den Sieger Schonnebeck/RWE

13:18 Uhr: Machbare Lose für Duisburg und RWE. Jetzt werden die Halbfinal-Partie ausgelost.

13:17 Uhr: SV Schonnebeck - Rot-Weiss Essen

13:17 Uhr: 1. FC Bocholt/Kleve - MSV Duisburg

13:16 Uhr: FC Kray - Wuppertaler SV

13:15 Uhr: Das erste Spiel: ETB SW Essen - SV Straelen

13:14 Uhr: Es geht los. Die ersten Lose werden gezogen. Jades weist auf möglich Corona-Ausfälle hin. Das Spiel von Rot-Weiss Essen werde für den 29. März terminiert, das sei dem vollen Terminplan von RWE aufgrund der jüngsten Corona-Ausfälle geschuldet.

13:13 Uhr: Das wäre nun auch erledigt. Nun steigt die Spannung, denn das Viertelfinale der Männer wird ausgelost.

13:10 Uhr: Jetzt wird noch das Halbfinale der Frauen ausgelost.

13:09 Uhr: Das Pokal-Viertelfinale der Alten Herren ist ausgelost. Wolfgang Jades lobt die Resonanz bei der Ü32. Zuletzt seien mehrere 100 Zuschauer bei den Spielen gewesen.

13:08 Uhr: Sehr wahrscheinlich ist ein Essener Stadtduell. Gleich vier Teams aus Essen sind für das Viertelfinale qualifiziert.

13:06 Uhr: Die Favoriten im Niederrheinpokal sind eindeutig der MSV, RWE und der Wuppertaler SV. Im Viertelfinale könnte es ein direktes Duell geben.

13:04 Uhr: Nun soll es aber losgehen. Allerdings erst mit dem Wettbewerb Ü32...

13:03 Uhr: Maren Meinert (92 Länderspiele) beantwortet aktuell einige Fragen zu ihrer Karriere und einer möglichen Trainer-Laufbahn. Konkrete Pläne habe sie derzeit nicht.

13:02 Uhr: Verbandschef Wolfgang Jades ergreift das Wort.

13:01 Uhr: Als “Losfee” fungiert die ehemalige Nationalspielerin Maren Meinert.

13 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Pokal-Auslosung. In wenigen Minuten geht es los.

Alle Teilnehmer für die Runde der letzten achten Teams wurden noch nicht ermittelt. Der 1. FC Bocholt und der 1. FC Kleve stehen sich am 16. März gegenüber. Dann wird das letzte Ticket vergeben. Insgesamt sind vier Essener Vereine noch dabei, darunter Mitfavorit Rot-Weiss Essen.

Niederrheinpokal: Folgende Vereine sind qualifiziert

MSV Duisburg (3. Liga), Rot-Weiss Essen, Wuppertaler SV, SV Straelen (alle Regionalliga), ETB Schwarz-Weiß Essen, Spielvereinigung Schonnebeck, FC Kray (alle Oberliga), 1. FC Bocholt/1. FC Kleve (beide Oberliga). Der Gewinner des Niederrheinpokals qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals.

So geht es im Niederrheinpokal weiter:

Viertelfinale: 30. März - 1. April 2022

Halbfinale: 19./20. April 2022

Endspiel / Finaltag der Amateure: 21. Mai 2022

