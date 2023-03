Live-Ticker Niederrheinpokal: Live! Rot-Weiss Essen in Bocholt heute im Ticker

Bocholt. Pflichtaufgabe für Rot-Weiss Essen: Im Niederrheinpokal-Halbfinale geht es zum 1. FC Bocholt. Das Spiel heute ab 19 Uhr im Live-Ticker.

Startschuss in die Englische Woche für den Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. Heute geht es im Niederrheinpokal-Halbfinale zum Regionalligisten 1. FC Bocholt. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr. . Der Gewinner des Pokal-Wettbewerbs qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Es steht somit viel auf dem Spiel für RWE. Wir sind heute ab 19 Uhr live dabei.

Niederrheinpokal: 1. FC Bocholt gegen Rot-Weiss Essen heute im Live-Ticker

Rot-Weiss Essen ist vor dem klassentieferen Gegner gewarnt. Die Erinnerung an das Pokalspiel am Uhlenkrug ist noch zu frisch, als man trotz 3:0-Führung gegen den ETB am Ende noch das Elfmeterschießen brauchte. „Das brauchen wir nicht wieder hervor zu holen, da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Und auch jetzt werden wir mit Zauberfußball und Kurzpassspiel nichts ausrichten können“, betont RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Bocholt-Trainer Marcus John weiß, dass Gegner RWE stark unter Druck steht: "In der Liga läuft es nicht mehr rund und RWE darf sich keinen weiteren Ausrutscher erlauben, damit die Stimmung nicht ins Negative kippt. Wir erwarten deshalb ein hoch konzentriertes und motiviertes Team von Rot-Weiss Essen", sagt John.

Rot-Weiss Essen: Felix Götze fehlt im Niederrheinpokal

Im Pokalspiel wird RWE-Trainer Dabrowski weiterhin nicht auf Felix Götze (Infekt), Björn Rother (Reha) und Michel Niemeyer (individuelles Training) zurückgreifen können. Und es wird darauf ankommen, die Kräfte vor dem nächsten Ligaspiel gegen Freiburg II ausgewogen zu verteilen. . Gegen Wehen waren es etwa 30 Minuten, und der RWE-Coach will auch in Bocholt nur vorsichtig die Dosis erhöhen: „Wir müssen da mit Fingerspitzengefühl rangehen, schließlich wollen wir ja auch am Wochenende noch etwas von ihm haben, wir dürfen ihn nicht verschleißen.“

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE