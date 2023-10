Niederrheinpokal live! Rot-Weiss Essen in Straelen im Ticker

Neue Töne nach Derby-Sieg beim MSV Duisburg - ist RWE doch reif für mehr? In unserem RWE-Talk analysieren wir das 2:1 in Duisburg.

Straelen. Rot-Weiss Essen muss sich nach dem Derbysieg in Duisburg im Niederrheinpokal in Straelen beweisen. Die RWE-Partie heute im Live-Ticker.

Den Schwung aus dem Derbysieg gegen den MSV Duisburg will Rot-Weiss Essen mitnehmen - am besten auch in den Pokal: Heute Abend (19 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski zu Gast beim SV Straelen.

Die Titelverteidigung im Niederrheinpokal ist wie in jedem Jahr ein Saisonziel der Essener, denn der Pokalsieg ebnet den Weg zur Hauptrunde im DFB-Pokal, was sportlich lukrativ sein kann, aber in jedem Fall zusätzlich Geld in die Kasse spült.

Niederrheinpokal heute live Rot-Weiss Essen gegen SV Straelen. Die Partie im Live-Ticker:

Rot-Weiss hat dagegen die Pokal-Aufgaben bisher sehr seriös angepackt und souverän gelöst. 6:0 beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken, beim Oberliga-Schlusslicht St. Tönis wurde es ein 5:0. Der SV Straelen ist nun Gegner in Pokal-Runde drei - eine weitere Steigerung im Anspruch. Am Wochenende unterlagen die Gastgeber gegen Spitzenreiter SF Baumberg mit 1:2, waren aber nach ihrer Einschätzung die bessere Mannschaft. Nur vor dem gegnerischen Tor tun sich die Straelener offenbar schwer. Mit dem Toreschießen haben sie so ihre Probleme. RWE weiß nur zu gut, wovon die Rede ist.

