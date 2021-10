Niederrheinpokal: MSV Duisburg und RWE mit Losglück

Essen. Die Paarungen der 3. Runde des Niederrheinpokals stehen fest. Der MSV Duisburg und RWE müssen jeweils gegen Landesligisten ran.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen trifft im Rahmen der dritten Runde des Niederrheinpokals auf den TuS Fichte Lintfort. Das hat die Auslosung des Fußball-Verband Niederrhein (FVN) mit Losfee Markus Pähler, der neue Leiter der Sportschule Wedau, am Donnerstagnachmittag ergeben.

Drittligist MSV Duisburg, der klassenhöchste Verein in diesem Wettbewerb, bekommt es in Runde drei mit dem SV Sonsbeck zu tun. Das Team von Heinrich Losing ist aktuell unangefochtener Tabellenführer in der Landesliga Niederrhein (Gruppe 2).

Niederrheinpokal: Runde 3 findet um den 20. November statt

Rot-Weiß Oberhausen muss derweil gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen ran, der KFC Uerdingen 05 reist zum Landesligisten Blau-Weiß Dingden.

Gespielt wird am Mittwoch, 20. November. Die Partien unter Beteiligung des MSV Duisburg sowie der Regionalligisten werden am 24. November ausgetragen - oder im Falle des MSV bereits in der Woche davor. Das muss nun im Detail besprochen werden. Generell hat der Heimverein bei allen Spielen am Mittwoch das Recht, auf Dienstag oder Donnerstag zu verlegen.

Die Paarungen der 3. Runde im Niederrheinpokal in der Übersicht:

SV Walbeck - SpVg Schonnebeck

SC Kapellen-Erft - DJK Teutonia St. Tönis

SV Rindern - SSVg Velbert

TuS Fichte Lintfort - Rot-Weiss Essen

SV Scherpenberg - SC Velbert

Sportfreunde Katernberg - 1. FC Monheim

DJK Adler Frintrop - SV Straelen

SV Sonsbeck - MSV Duisburg

Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen

Viktoria Buchholz - FC Kray

VSF Amern - TVD Velbert

VfR Fischeln - VfB Hilden

Viktoria Goch - Wuppertaler SV

Schwarz-Weiß Essen - Rot-Weiß Oberhausen

TSV Meerbusch - 1. FC Kleve

1. FC Bocholt - Spvg Sterkrade-Nord

