Podcast: Rot-Weiss Essen zwischen Trainingslager und MSV-Derby

Essen. Nach dem 1:5 zum Drittliga-Start will Rot-Weiss Essen es gegen den MSV besser machen. Im Podcast fußball inside reden wir über RWE und Schalke.

Das erster Pflichtspiel der Saison ist für Rot-Weiss Essen bereits gelaufen - allerdings nicht sonderlich gut. Das erste Drittliga-Spiel gegen den SV Elversberg ging zu Hause mit 1:5 verloren. Es herrscht Katerstimmung.

Schon im Derby beim MSV Duisburg am 5. August muss die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski ein anderes Gesicht zeigen. RWE-Reporter Justus Heinisch gibt in unserem Podcasts fußball inside im Gespräch mit Moderator Nils Halberscheidt Auskunft über die aktuellen Entwicklungen der Essener und . Den Podcast gibt es diesmal auch als aufgezeichnetes Video-Format zu sehen.

Positionskämpfe bei Schalke 04

Das erste Pflichtspiel für den Reviernachbarn FC Schalke 04 steht am Sonntag im DFB-Pokal beim Bremer SV (13 Uhr/Sky) an. Im Spiel gegen den Regionalligisten erwartet jeder einen klaren Sieg vom Bundesliga-Aufsteiger aus Gelsenkirchen. Doch wird die Hürde wirklich so locker genommen?

Schalke-Reporter Robin Haack spricht in unserer neuen Folge über die Schalker Vorbereitung. Dabei geht es unter anderem um bisherige und kommende Transferaktivitäten der Gelsenkirchener sowie um Positionskämpfe in der Mannschaft von Cheftrainer Frank Kramer.

