Podcast: VfL Bochum muss Gegner nerven, RWE braucht Demut

Während andere Pottvereine kriseln, läuft es bei RWE und VfL im Moment ganz rund. Aber: Die Bochumer warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Im nächsten Spiel geht es zuhause gegen Eintracht Frankfurt. Dann geht es in München gegen die Bayern. Warum der VfL im Moment jedem Gegner "aufn Sack gehen kann" und wie wichtig "Flick-Killer" Asano ist - VfL-Experte Markus Rensinghoff erklärt es euch. Essen-Reporter Christian Brausch spricht mit Moderator Nils Halberscheidt über die große Erleichterung an der Hafenstraße und erläutert, warum der Lauf in der dritten Liga nicht dafür sorgt, dass in Essen jemand den Boden unter den Füßen verliert.

Essen. Es ist schon Druck auf dem Kessel: Beim VfL etwas mehr, bei RWE etwas weniger. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Der VfL Bochum hat nach der Pokalpleite gegen Drittligist Arminia Bielefeld und dem 0:5 zum Ligaauftakt beim VfB Stuttgart die Kurve bekommen. Sowohl beim 1:1 gegen den BVB als auch beim 2:2 beim FC Augsburg zeigte die Formkurve nach oben.

VfL Bochum: "Die Mannschaft kann jedem Gegner auf den Sack gehen"

Daher sind sie in Bochum optimistisch, dass der VfL nun gegen Eintracht Frankfurt den ersten Sieg der noch jungen Bundesliga-Saison einfahren kann. Was wichtig wäre, geht es doch eine Woche später zum Rekordmeister FC Bayern München. Auch WAZ-Reporter Markus Rensinghoff ist optimistisch, dass der VfL den ersten Dreier einfährt. Seine klare Meinung über den VfL in diesen Tagen: "Die Mannschaft kann jedem Gegner auf den Sack gehen."

RWE: Man tut gut daran, aktuell sehr demütig zu sein

Weiter als der VfL in der Bundesliga ist Rot-Weiss Essen in Liga 3. Nach zwei Siegen in Serie (gegen Preußen Münster und beim SC Freiburg II) steht RWE in der 3. Liga auf dem achten Rang. Doch Träume, es könnte in diesem Jahr mehr als der Klassenerhalt drin sein, sollte es in Essen nicht geben, meint RWE-Experte Christian Brausch, selbst bei einem weiteren Sieg am Samstag (14 Uhr) gegen Jahn Regensburg nicht. "RWE hatte vor den beiden Siegen schon etwas Druck auf dem Kessel, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Daher tut man gut daran, aktuell sehr demütig zu sein. Alles, was derzeit an Punkte eingefahren wird, ist wichtig, um nicht nach unten zu rutschen. In Essen wissen sie ganz genau, das vor einigen Wochen noch viele Themen negativ diskutiert wurden. Daher wird niemand anfangen zu träumen. Die Fans sind einfach froh, dass sie derzeit etwas durchatmen können."

