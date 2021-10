Rekord gegen Uerdingen: Das sind die höchsten RWE-Siege der Geschichte

Velbert/Essen. Mit 11:0 konnte RWE beim KFC Uerdingen gewinnen - Vereinsrekord für die Essener. Wir zeigen die höchsten Siege in der Geschichte des Klubs.

Den 9. Oktober 2021 wird bei Rot-Weiss Essen so schnell niemand vergessen. Denn in der Fußball-Regionalliga West konnte sich RWE beim KFC Uerdingen mit 11:0 durchsetzen – für die Essener ist es laut dem Online-Portal transfermarkt.de der höchste Sieg in der langen und ruhmreichen Vereinsgeschichte.

Oguzhan Kefkir und Simon Engelmann trafen beim RWE-Rekordsieg gegen den KFC Uerdingen jeweils dreifach. Die weiteren Tore erzielten Cedric Harenbrock, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Erolind Krasniqi und Zlatko Janjic.

0:11 gegen RWE: Die höchste Niederlage in der Geschichte von KFC Uerdingen

Für den früheren Bundesligisten KFC Uerdingen war das Spiel gegen die Essener ein weiterer Tiefpunkt. Laut transfermarkt.de war es für die Krefelder die höchste Niederlage in der Ligageschichte. Der Westdeutsche Fußball-Verband (WFV) hatte die Krefelder Anfang September mit einem Abzug von neun Punkten für die laufenden Saison belegt. Der Verein hatte im August einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, die Drittligalizenz war dem Verein verweigert worden. Seine Mannschaft konnte der KFC erst unmittelbar vor Saisonstart zusammenstellen.

90.: Feierabend! Wir schlagen den @KFC_Uerdingen nach einem absolut überzeugenden Auftritt mit 11:0 und nehmen somit den Dreier mit nach Essen! 🟥⬜️

0⃣:1⃣1⃣ - #KFCRWE pic.twitter.com/B0HN04hPEx — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) October 9, 2021

Unter der Woche hatte Uerdingen allerdings gegen die Sportfreunde Lotte noch seinen ersten Saisonsieg gefeiert (2:0). Vor 1750 Zuschauern im Ausweichstadion in Velbert stand es am Samstag zur Halbzeit 0:3, dann brachen alle Dämme. (fs mit sid)

RWE: Das sind die höchsten Siege der Vereinsgeschichte:

1. KFC Uerdingen – Rot-Weiss Essen 0:11 – Regionalliga – 09.10.2021

2. SV Wermelskirchen – Rot-Weiss Essen 1:10 – Niederrheinpokal – 10.09.2011

3. Rot-Weiss Essen – 1. FC Mülheim-Styrum 10:1 – Regionalliga – 20.08.1972

4. Rot-Weiss Essen – SpVg Schonnebeck 9:0 – Niederrheinpokal – 30.10.2019

5. TuS Grevenbroich – Rot-Weiss Essen 0:9 – Niederrheinpokal – 24.08.2016

