Rot-Weiss Essen: 15 Spieler in Quarantäne, RWO-Spiel offen

Essen. Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen hat nach wie vor große Corona-Probleme. 15 RWE-Spieler befinden sich vor dem RWO-Spiel in Quarantäne.

Ein massiver Corona-Ausbruch belastet den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen auch zu Beginn dieser Woche. , könnte auch das Derby am kommenden Samstag (14 Uhr, Stadion Niederrhein) beim Lokalrivalen Rot-Weiß Oberhausen gefährdet sein.

Rot-Weiss Essen hat noch nicht trainiert

Denn wie RWE-Sportchef Jörn Nowak dem RevierSport bestätigte, befinden sich 15 Spieler des Spitzenreiters aktuell in Quarantäne. Noch immer gab es kein Mannschaftstraining. "Wir hatten am Wochenende in unserer Mannschaft leider wieder Verdachtsfälle. Zeitweise waren 16 Spieler in der Quarantäne. Aktuell sind wir bei 15 Jungs, die sich in der Quarantäne befinden. Bei einigen warten wir nach den positiven Schnelltests noch auf die PCR-Ergebnisse. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Montags die Ergebnisse erhalten. Wann wir wieder trainieren werden, weiß ich nicht. Wir müssen uns gedulden und jeden Tag neu abwarten", berichtet Nowak.

Ob das Spiel in Oberhausen stattfindet, könne Nowak derzeit nicht beantworten. "Dafür ist es noch zu früh", bemerkt der Sportdirektor der Essener.

