Rot-Weiss Essen beim SC Freiburg II live im TV: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen gastiert am Sonntag beim SC Freiburg II zum nächsten Spiel in der 3. Liga. Wir erklären, wie Sie das Spiel live sehen können.

Zehn Spiele sind in der Drittliga-Saison bislang absolviert, Rot-Weiss Essen wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Fremde. Beim SV Wehen Wiesbaden setzte es in der Vorwoche eine 1:3-Niederlage, nun bietet sich RWE schon die nächste Möglichkeit auf drei Punkte auswärts. Am Sonntag (14 Uhr) tritt die Mannschaft .

Die Freiburger sind so etwas wie die positive Überraschung der bisherigen Saison. Galten die Breisgauer eigentlich als Abstiegskandidat, spielt die Mannschaft bislang eine bärenstarke Serie und ist Tabellenvierter. Will RWE hier also etwas mitnehmen, muss eine bessere Leistung her.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie sie die Begegnung von Rot-Weiss Essen beim SC Freiburg II live verfolgen können.

Rot-Weiss Essen beim SC Freiburg II live: Die Rahmendaten

Begegnung: SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen

Datum: Sonntag, 09.10.2022

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Dreisamstadion (Freiburg)

Wettbewerb: 3. Liga

Rot-Weiss Essen beim SC Freiburg II live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht nach Freiburg reisen kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SC Freiburg II nicht verzichten. Allerdings ist dafür ein MagentaSport-Abo erforderlich. Anders als an manch anderen Spieltagen gibt es RWE diesmal nicht live im Free TV im WDR oder anderen Dritten Programmen zu sehen. Bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga. Anstoß ist um 14 Uhr, die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr. Kommentator bei MagentaSport ist Oskar Heirler.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen beim SC Freiburg II im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

