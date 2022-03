Rot-Weiss Essen: Corona-Alarm! Ahlen-Spiel fällt aus - zum dritten Mal

Essen. Rot-Weiss Essens Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen kann wieder nicht stattfinden. Es gibt Corona-Fälle beim Spitzenreiter.

Es scheint sich langsam zu einer unendlichen Geschichte zu entwickeln: Das für Mittwoch (19.30 Uhr) angesetzte Nachholspiel von Rot-Weiss Essen bei Rot Weiss Ahlen kann erneut nicht stattfinden. Wie die Essener am Dienstag mitteilten, gibt es in der RWE-Mannschaft verschiedene Corona-Fälle. Es ist bereits das dritte Mal, dass das Spiel in dieser Saison abgesagt wird.

Demnach seien insgesamt zehn Spieler in Quarantäne. Der Großteil dieser Spieler ist nach WAZ-Informationen selbst infiziert, drei weitere Akteure seien symptomatisch. RWE hat somit nicht ausreichend Akteure, die auflaufen können. Wie es für die für Samstag (14 Uhr) angesetzte Partie gegen den SV Lippstadt aussieht, ist noch nicht klar. RWE hat eine weitere Absetzung der Partie beantragt.

Bereits zwei Mal wurde das Spiel abgesetzt

Die Partie in Ahlen ist eigentlich noch eine aus der Hinrunde - doch bereits Anfang Dezember konnte das Spiel aufgrund der Witterungsbedingungen und den damit verbundenen Platzverhältnissen im Wersestadion nicht stattfinden. Genau so lief es auch beim ersten geplanten Nachholspiel Ende Januar. Doch die Weisheit "Aller guten Dinge sind drei", bewahrheitet sich diesmal nicht. Der Platz war zwar diesmal in einem guten Zustand, doch nun kommen die Corona-Fälle dazwischen. RWE-Trainer Christian Neidhart war erst kürzlich infiziert und hatte das Spitzenspiel gegen Preußen Münster in Quarantäne von zu Hause aus beobachten müssen.

Immerhin konnte RWE am Dienstag noch eine gute Nachricht vermelden. Der Verein hat fristgerecht die Unterlagen für die 3. Liga beantragt. "Der Nationalverband bestätigte den form- und fristgerechten Eingang der Dokumente für den wirtschaftlichen als auch den technisch-organisatorischen Bereich. Das Zulassungsverfahren ist ein erforderlicher Schritt, um in der 3. Liga antreten zu dürfen. Die eingereichten Unterlagen werden nun durch den DFB geprüft", teilte der Verein mit.

