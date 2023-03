Rot-Weiss Essen: Dabrowski übt nach Heimpleite Kritik - "Das war der Killer"

Essen. In der 3. Liga kassiert Rot-Weiss Essen eine verdiente 1:3-Heimpleite gegen Wehen Wiesbaden. Am Dienstag geht es im Niederrheinpokal weiter.

Nach elf ungeschlagenen Heimspielen in Folge hat Rot-Weiss Essen mal wieder an der Hafenstraße verloren. Der SV Wehen Wiesbaden, immerhin neuer Tabellendritter der dritten Liga, war eine Nummer zu groß, siegte 3:1 (2:1) – und nach der Partie diskutierten sie mal wieder über Schiedsrichter. Ein rot-weisses Dauerthema in dieser Saison.