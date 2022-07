Rot-Weiss Essen: Das ist der Stand beim verletzten Berlinski

Essen. Ron Berlinski traf für Rot-Weiss Essen zum 1:2 gegen Elversberg. Noch in Halbzeit eins wurde er verletzt ausgewechselt. So geht es dem Stürmer.

Er drehte sich Richtung Trainerbank, ballte die Faust - Ron Berlinski hatte das zwischenzeitliche 1:2 für Rot-Weiss Essen gegen die SV Elversberg erzielt. Nach einem feinen Dribbling von Isaiah Young schob er den Ball ins Tor. Nach seinem Treffer kam die Hoffnung wieder, dass RWE das Spiel gegen die SVE noch drehen kann - doch am Ende verlor der Drittligist beim Saisonauftakt im Stadion an der Hafenstraße mit 1:5.

Berlinski wurde dabei schon nach 36 Minuten ausgewechselt, da stand es bereits 1:4 aus Sicht der Essener. Mit schmerzverzerrtem Gesicht lief er zur Bank, für ihn kam Simon Engelmann in die Partie. Die RWE-Fans dürften hoffen, dass sich Berlinski nicht allzu schwer verletzt hat. Er war ein Aktivposten und belebte die Offensive. Mit seiner impulsiven, emotionalen Spielweise kam er bei seinem RWE-Pflichtspieldebüt bei den Fans gut an.

Rot-Weiss Essen: Ron Berlinski hat sich an der Schulter verletzt

Der 27-Jährige hat eine Verletzung an der Schulter, muss aber nicht operiert werden, teilte Rot-Weiss Essen auf Anfrage dieser Redaktion mit. Berlinski war nach einem Eckball unglücklich auf die Schulter gefallen.

An der Hüfte habe Berlinski derweil nichts, das wurde im Nachgang der Partie festgestellt - am Samstag gab es nach dem Spiel zunächst den Verdacht, dass er Probleme am Hüftbeuger habe. Wegen dieser Beschwerden wurde er auch zunächst ausgewechselt. RWE hofft, dass Berlinski im Derby beim MSV Duisburg mitspielen kann.

Alle Brennpunkte zum 1:5-Auftakt von Rot-Weiss Essen:

Das wichtige Spiel beim Reviernachbarn wird am 5. August angepfiffen (Fr., 19 Uhr). . Es ist für den Aufsteiger ein Highlight direkt am zweiten Drittliga-Spieltag.

