Rot-Weiss Essen: Das ist noch von der Heber-Ablösesumme übrig

Essen. Rot-Weiss Essen hat die Planungen für die kommende Saison aufgenommen. Nun wurde der erste Zugang vorgestellt. Nach Verl fließt eine Ablösesumme.

Mit Vinko Sapina stellte Rot-Weiss Essen am Pfingstmontag den 2023/2024 vor. Der 27-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom Liga-Konkurrenten SC Verl an die Hafenstraße.

Wie sehr RWE von dem 1,94 Meter großen Deutsch-Kroaten überzeugt ist, beweist auch der Fakt, dass RWE für Sapina eine Ablösesumme nach Verl überweist.

Nach Informationen dieser Redaktion hatte Sapina erst zu Jahresbeginn seinen bis zum Sommer 2024 ursprünglich laufenden Vertrag in Verl vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Jedoch inklusive einer Klausel: In dieser war eine Ablösesumme verankert.

Sapina unterschrieb einen Vertrag bis 2025 in Essen

Dabei handelt es sich um 40.000 Euro. Diese Summe überweist RWE für Sapina, der in Essen einen Vertrag bis 2025 plus Option (bei Klassenerhalt und einer bestimmten Anzahl an Einsätzen, Anm. d. Red.) auf ein weiteres Jahr unterschrieb, nach Verl.

Eigentlich kann man den Essenern zu diesem Deal nur gratulieren. Denn Rot-Weiss bekommt mit Sapina einen absoluten Leistungsträger des Sportclubs für eine sehr überschaubare Ablösesumme, wenn man die branchenüblichen Summen im Profifußball in Betracht zieht.

Dass sich Rot-Weiss Essen Spieler leisten kann, die auch eine Ablöse kosten, ist auch dem Verkauf von Daniel Heber Richtung 1. FC Magdeburg zu verdanken. Denn von diesem Geld ist noch einiges übrig. RWE erhielt im Winter 2023 rund 150.000 Euro vom FCM.

In der neuen Saison spielt er für Rot-Weiss Essen: Vinko Sapina. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Bis zum Ende der kommenden Saison kann sich diese Ablöse verdoppeln. So, dass RWE im Sommer 2024 im Bestfall für Heber letztendlich 300.000 Euro einnehmen könnte. Vorausgesetzt: Magdeburg hält auch in der kommenden Saison die 2. Bundesliga oder steigt gar in Liga eins auf.

Rot-Weiss Essen: Ablöse für Götze lag bei 100.000 und nicht 200.000 Euro

Aus der 1. Bundesliga verpflichtete RWE auch einen Spieler. Nämlich Felix Götze. Nach der Leihe im Sommer wurde der Mittelfeldspieler von den Essenern fest verpflichtet. Die festgeschriebene Ablösesumme für Götze lag jedoch nicht bei den ursprünglich berichteten 200.000, sondern "nur" 100.000 Euro. Heißt: Von der Heber-Kohle sind noch gut 10.000 Euro übrig. In der Hoffnung, dass im Sommer 2024 weitere 150.000 Euro dem Essener Konto gutgeschrieben werden.

Alle Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Vinko Sapina

Zugänge Vinko Sapina (SC Verl)

Zukunft offen: Lawrence Ennali

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Niklas Tarnat, Oguzhan Kefkir, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE