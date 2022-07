Rot-Weiss Essen: Das Video zum 1:5-Debakel gegen die SV Elversberg

Essen. Rot-Weiss Essen kassiert zum Auftakt in der 3. Liga eine empfindliche 1:5-Pleite gegen Elversberg. Die Highlights gibt es hier im Video.

14 Jahre mussten die Fans von Rot-Weiss Essen auf die Rückkehr in den Profifußball warten. Doch gleich das erste Spiel auf der deutlich größeren Bühne in der 3. Liga wurde zu einem Fiasko. Mit 1:5 (1:4) unterlag RWE dem Mit-Aufsteiger SV Elversberg. Schon nach 27 Minuten war das Spiel vor 16.347 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße entschieden. Die Essener wurden von Elversberg phasenweise vorgeführt.

Rot-Weiss Essen: Trainer Dabrowski kritisiert Abwehrleistung

RWE-Trainer Christoph Dabrowski war nach der deutlichen Niederlage bedient: „Das ist jetzt in kurzer Zeit schwer zusammenzufassen. Fakt ist, dass wir in der 1. Halbzeit gedanklich nicht auf dem Platz waren… Vielleicht haben wir uns selber zu sehr unter Druck gesetzt. Gefühlt war dann auch jeder Schuss ein Tor. Das haben wir auch nicht gut verteidigt… Wir haben jetzt ein Spiel gespielt und jetzt wissen wir, wie es ist, in der 3. Liga anzukommen. Wir müssen nach wie vor hart arbeiten und das heute ganz vernünftig analysieren. Dann haben wir 2 Wochen Zeit, um das besser zu machen.“

Die Highlights zur 1:5-Klatsche gegen die SV Elversberg gibt es hier in einer Zusammenfassung von Magenta Sport.

Rot-Weiss Essen - SV Elversberg: Das Video zum Spiel

Rot-Weiss Essen - SV 07 Elversberg 1:5 (1:4)

Essen: Golz - Plechaty (62. Eisfeld), Heber, Bastians, Herzenbruch - Rother (71. Dürholtz), Tarnat - Ennali (71. Loubongo), Harenbrock (46. Römling), Young - Berlinski (36. Engelmann). - Trainer: Dabrowski

Elversberg: Kristof - Fellhauer, Correia, Conrad, Neubauer - Sickinger (84. Dacaj), Thore Jacobsen - Feil (84. Mustafa), Rochelt (76. Sahin), Schnellbacher - Koffi (69. Tekerci). - Trainer: Steffen

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Tore: 0:1 Koffi (7.), 0:2 Koffi (10.), 1:2 Berlinski (13.), 1:3 Schnellbacher (23.), 1:4 Schnellbacher (26.), 1:5 Sahin (82.)

Zuschauer: 16.347

Gelbe Karten: Heber, Plechaty, Rother, Herzenbruch - Sickinger, Schnellbacher

Besonderes Vorkommnis: Kristof hält Foulelfmeter von Harenbrock (9.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE