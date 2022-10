Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden: Alle Infos zum Drittliga-Spiel

Essen. An diesem Samstag trifft Rot-Weiss Essen auf Dynamo Dresden. Hier finden Sie alle Hintergründe und Infos zum brisanten Duell in der 3. Liga.

Es ist ein Spiel, auf das sich die Fans von Rot-Weiss Essen nach dem Aufstieg besonders freuen: An diesem Samstag kommt Dynamo Dresden an die Hafenstraße (15. Oktober, 14 Uhr/Magentasport). Nach dem 3:0-Sieg bei der U23 des SC Freiburg hat sich Rot-Weiss Luft verschafft, ist Tabellenvierzehnter in der dritten Liga.

Die SGD, im Sommer aus der 2. Bundesliga abgestiegen, hat jüngst einen turbulenten 3:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand gegen den VfL Osnabrück gefeiert. Dynamo ist Vierter nach elf Spielen. Das erklärte Ziel: der direkte Wiederaufstieg. Alle relevanten Infos für das Spiel an der Hafenstraße listen wir hier für Sie auf.

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden: Alle Infos kompakt im Überblick

Für Rot-Weiss Essen war es ein erlösender Sieg in Freiburg. Das 3:0 war der erste Dreier in der Fremde - und es war ein hochverdienter Sieg. „Wir haben lange auf den ersten Auswärtssieg gewartet“, sagte RWE-Trainer Christoph Dabrowski. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft.“ Und dann führte der Essener Trainer aus, was ihn so zufrieden stimmte: „Gegen eine sehr spielstarken Mannschaft haben wir kompakt verteidigt, eine gute Mentalität gezeigt und wenig zulassen.“ Das Video mit den Highlights aus Freiburg finden Sie hier.

Rot-Weiss Essen spricht 76 Hausverbote aus

Vor dem Duell gegen Dynamo greift RWE durch. Der Fußball-Drittligist hat Hausverbote für 76 Anhänger für die Heimspiele an der Hafenstraße ausgesprochen. "Im Nachgang des vergangenen Auswärtsspiels von Rot-Weiss Essen beim SV Wehen Wiesbaden kam es wiederholt zu Vorkommnissen, die RWE aufs Schärfste verurteilt. Personen, die RWE zuzurechnen sind, schrieben erneut negative Schlagzeilen, indem sie sowohl am Duisburger als auch am Essener Hauptbahnhof Fans des FC Schalke 04 angriffen", teilte der Klub am Sonntagabend mit.

Und weiter: "Schon im Februar dieses Jahres konnte die Polizei ein Aufeinandertreffen von Essener und Schalke Fans verhindern, dabei wurden die Personalien von einer dreistelligen Anzahl an Personen aufgenommen. Und auch auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Bayreuth im vergangenen August kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen – diesmal jedoch wurden RWE-Fans von einer anderen Essener Fangruppe angegriffen. Dieser verachtenswerte Vorfall wurde nicht nur von der Mannschaft, die sich ebenfalls auf der Rückreise befand, beobachtet, sondern sorgte für viel Empörung in der gesamten Essener Fanszene."

Darauf reagiert der Verein mit 76 Hausverboten - die wurden unabhängig von weiter laufenden Ermittlungen verteilt. "Diese lokalen Stadionverbote gelten für das gesamte Gelände des Stadions an der Hafenstraße, und zwar ab sofort und für die kommenden drei Jahre. Erstmalig wirksam sind diese also zum Heimspiel gegen Dynamo Dresden am kommenden Wochenende." Das gesamte Statement von Rot-Weiss Essen finden Sie hier.

Vor Spiel in Essen: Dynamo Dresden stoppt Ticket-Verkauf

Und auch die SG Dynamo handelt nach unschönen Vorkommnissen in der eigenen Fanszene. So hat Dynamo Dresden Konsequenzen aus den Ausschreitungen während der Auswärtspartie in Bayreuth gezogen und den freien Verkauf von Auswärtstickets für seine Fans gestoppt. Betroffen ist davon auch die Partie bei Rot-Weiss Essen. Karten gab es somit nur für Dynamo-Mitglieder - und zwar 1500 Stück.

Der Heimbereich im Stadion an der Hafenstraße ist derweil seit Wochen ausverkauft.

Hier finden Sie alle News zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE