Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden: So sehen Sie das Spiel live im TV: Alle Infos zur Übertragung

Sieben Punkte hat Rot-Weiss Essen in den jüngsten drei Heimspielen geholt - an diesem Samstag sollen weitere folgen. Dynamo Dresden kommt ins Stadion an der Hafenstraße (Sa., 15. Oktober, 14 Uhr). Dabei wird Trainer Christoph Dabrowski auf Felix Bastians verzichten müssen. Der Abwehrroutinier gehört zu den neuen Ausfällen bei Rot-Weiss Essen. Die Essener können dabei mit Rückenwind in das Duell gehen. Am vergangenen Spieltag siegte RWE 3:0 beim SC Freiburg II.

Bei der SG Dynamo werden Robin Becker und Niklas Hauptmann nicht spielen können. Becker kehrte zurück ins Training, braucht aber noch Zeit, wie Trainer Markus Anfang verriet. Die Dresdner schlugen zuletzt den VfL Osnabrück nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 und reisen als Vierter der 3. Liga ins Ruhrgebiet.

Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden: Die Rahmendaten zum Spiel

Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden

Datum: Samstag, 15.10.2022

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden wird bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Zudem wird die Partie live im Fernsehen übertragen, denn auch die ARD besitzt Live-Rechte an der 3. Liga in Deutschland. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sowie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) werden die Drittliga-Begegnung im TV zeigen. Ab 14 Uhr ist das Spiel zu sehen.

Wollen auch gegen Dynamo Dresden jubeln: Die Spieler von Rot-Weiss Essen. Foto: Thorsten Tillmann/FFS

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen, den Sie am Samstag auf hier finden.

