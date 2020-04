Rot-Weiss Essen erhält Drittliga-Lizenz, SC Verl noch nicht

Essen. Traditionsverein Rot-Weiss Essen kann noch auf den Aufstieg in die 3. Liga hoffen. Denn Konkurrent SC Verl hat noch keine Lizenz für die 3. Liga.

Am späten Donnerstagabend gab es für Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gute Nachrichten aus der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat RWE mitgeteilt, dass der Verein die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Zulassung zur Drittligasaison 2020/2021 erfüllt. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und alles dafür getan, die Zulassungskriterien des DFB abseits des Platzes zu erfüllen. Nun haben wir die Bestätigung, dass wir die Lizenz- bzw. Zulassungskriterien erfüllen. Einige wenige eher formale Auflagen, die wir in den kommenden Monaten erfüllen müssen, sind unproblematisch umsetzbar", sagt ein zufriedener RWE-Vorstand Marcus Uhlig.

RWE darf weiter hoffen

Doch auch der 49-jährige RWE-Boss Uhlig wird zu genau wissen, dass aktuell alles für den SC Verl spricht. Die Ostwestfalen liegen in der Regionalliga-Tabelle auf dem zweiten Platz vor den Essenern. Tabellenführer SV Rödinghausen hatte schon vor Wochen freiwillig auf den Aufstieg verzichtet.

In einer Video-Konferenz ,an der die 18 Regionalliga-West-Klubs samt Verbandsspitze des WDFV teilnahmen, entschieden sich 16 von 18 Klubs - Rot-Weiss Essen stimmte dagegen, Borussia Mönchengladbach II enthielt sich - für einen sofortigen Saisonabbruch der Regionalliga West. Das würde wohl auch bedeuten, dass der WDFV beim DFB den SC Verl als aktuellen Tabellenzweiten als aufstiegsbrechtigten Klub aus der West-Staffel für die 3. Liga melden würde.

SC Verl muss um die Drittliga-Lizenz bangen

Seit Freitag gibt es jedoch wieder Hoffnung für Rot-Weiss Essen, sich den Traum von der 3. Liga doch noch in diesem Jahr zu erfüllen. Denn der SC Verl bekam erhielt keine guten Nachrichten aus Frankfurt.

Der DFB verordnete den Verlern einige Auflagen, wie Präsident Raimund Bertels unserer Redaktion verriet. Die Lizenz wurde noch nicht erteilt: "Ich kann sagen, dass wir am Donnerstagabend in die Post geschaut und wir eine Antwort aus Frankfurt erhalten haben. Sie war negativ. Aktuell hat der SC Verl keine Drittliga-Lizenz. Das muss man so sagen. Wir haben einige Auflagen erhalten. Aber es ist auch so, dass uns da nichts überrascht hat. Wir haben mit diesen Auflagen gerechnet. Bis zum 30. Juni haben wir nun Zeit, nachzubessern und die Aufgaben zu lösen. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird."

Die Ostwestfalen haben ein Problem mit ihrem Stadion. Eine Kapazität von 10.000 Plätzen ist für die Teilnahme an der 3. Liga erforderlich. Die Sportclub-Arena bietet aber nur rund 5.000 Fans Platz. Der SC Verl hat nun zwei Monate Zeit, dieses Problem zu lösen und zu Papier zu bringen. Rot-Weiss Essen darf somit weiter hoffen.