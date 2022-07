Rot-Weiss Essen: Fünf Erkenntnisse aus dem 1:5 gegen Elversberg

Essen. Rot-Weiss Essen setzt den Drittliga-Start in den Sand. Das 1:5 gegen Elversberg ist ein herber Rückschlag für den Aufsteiger. Eine Analyse.

Christoph Dabrowski lief in seiner Coaching-Zone auf und ab, gab Kommandos, klatschte in die Hände, ärgerte sich, wenn etwas schief lief – und da gab es einiges. In seinem ersten Heimspiel kassierte Rot-Weiss Essen eine 1:5-Niederlage gegen die SV Elversberg, lag bereits nach 28 Minuten 1:4 hinten.