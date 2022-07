Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg heute live: Probleme bei Magenta Sport, das ist die Alternative

Essen. Rot-Weiss Essen startet gegen die SV Elversberg in die neue Drittliga-Saison. Wir erklären, wie sie das Spiel heute live im TV sehen können.

An der Essener Hafenstraße ist das Fußballfieber ausgebrochen. Nach 15 Jahren ist Rot-Weiss Essen zurück im Profifußball. Zum Auftakt der 3. Liga geht es an diesem Samstag ab 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße gegen Mit-Aufsteiger SV Elversberg. Die Euphorie in Essen ist enorm. Der Traditionsklub hat nahezu 10.000 Dauerkarten verkauft, die Anzahl der Klubmitglieder stieg auf 8300. „Es ist der pure Wahnsinn, was gerade um den Verein herum passiert. Umso wichtiger ist es, dass wir fokussiert und akribisch weiterarbeiten. Dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen können“, sagte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak im RevierSport über die Begeisterung beim früheren Bundesligisten.

Zum Auftakt wartet eine schwere Aufgabe auf Rot-Weiss Essen. Denn auch in Elversberg sind Euphorie und Rückenwind spürbar. Beide Seiten haben eine starke Regionalliga-Saison gespielt und vertrauen zum großen Teil ihrem Aufstiegskader, der punktuell verstärkt worden ist. „Eine homogene Truppe, die einen spielerischen Ansatz hat“, beschreibt der neue RWE-Trainer Christoph Dabrowski die Gäste.

Das Spiel wird live bei Magenta Sport übertragen. Aktuell hat der Streamingdienst allerdings technische Probleme. Der Abruf des Streams ist nicht möglich. Die gute Nachricht für RWE-Fans: Das Spiel wird kostenlos über den Youtube-Kanal von Magenta Sport übertragen. Den Link zum Spiel Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg gibt es hier.

Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg heute live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen - SV Elversberg

Datum: 23.07.2022

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße, Essen

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und der SV Elversberg heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg heute live im TV und im Live-Stream sehen: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer heute nicht ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg nicht verzichten. Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel heute live verfolgen. Sie Übertragung startet um 13:45 Uhr. Moderiert wird das Spiel Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg von Cedric Pick. Als Kommentator ist der frühere RWO-Stadionsprecher Christian Straßburger im Einsatz.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Mehr News über Rot-Weiss Essen







In der 3. Liga werden allerdings auch einige Spiele im Free-TV übertragen. So dürfen die Dritten Programme 86 Partien pro Saison zeigen, das gilt allerdings nur für Samstagsspiele. Zumeist laufen dementsprechend zwei oder drei Begegnungen pro Spieltag im Free-TV wie zum Beispiel beim WDR. Rot-Weiss Essen gegen die SV Elversberg ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Christoph Dabrowski trifft heute mit Rot-Weiss Essen auf die SV Elversberg. Foto: Michael Gohl / ffs

Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg heute im Live-Ticker

Wer das Spiel heute über einen Live-Ticker verfolgen möchte, kann dies ab 13:30 Uhr Uhr auf diesem Portal machen. Den Link zum Live-Ticker des Spiels Rot-Weiss Essen gegen SV Elversberg gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE