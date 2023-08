Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster live im TV: Alle Infos zur Übertragung

Essen. RWE empfängt an diesem Spieltag Preußen Münster. So können Sie die Partie im TV, im Stream oder im Ticker verfolgen.

Nach dem Unentschieden bei Viktoria Köln richtet sich der Fokus aufs Derby: Rot-Weiss Essen muss gegen Preußen Münster die richtige Balance finden. In jedem Fall sollte der Drittligist beim traditionell emotional aufgeheizten Spiel mehr Torgefahr bweisen. RWE-Trainer Christoph Dabrowski bricht es noch einfacher herunter. "Es ist klar, dass wir mehr Dominanz ausstrahlen müssen." Münster ist zwar auch nicht wirklich gut, aber doch etwas besser als Essen in die Saison gekommen, hat einen Sieg und vier Punkte. Das reicht zu Platz zwölf in der jungen Tabelle. RWE, zur Erinnerung, steht bislang ohne Sieg mit zwei Punkten auf Platz 16.

Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit : 27. August 2023. 19.30 Uhr

: 27. August 2023. 19.30 Uhr Sender/Plattform: Magenta

Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

ℹ️ Seit der Sommerpause hat RWE zwei Heimspiele absolviert. Sowohl gegen den HSV als auch gegen Aue wurden für jeden gravierende Rasenprobleme ersichtlich.



Auf der Homepage gibt RWE ein Update zum Thema "Stadionrasen"! ➡️ https://t.co/WkahgNiufe#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/1LsAfme2yz — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) August 24, 2023

Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster: Zuletzt gab es die Partie im Februar 2022 im Stadion an der Hafenstraße. Das Spiel wurde damals beim Stand von 1:1 abgebrochen und mit 2:0 für die Preußen gewertet. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

So sieht das weitere Programm von Schalke 04 aus:

30. August (Mi, 18 Uhr/NRP) Dinslaken - Rot-Weiss Essen

2. September (Sa, 14 Uhr) SC Freiburg 2 - Rot-Weiss Essen

16. September (Sa, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg

