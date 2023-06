Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen: Autobahn gesperrt, das sollten Fans wissen

Essen. An diesem Samstag treffen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen im Pokalfinale aufeinander. Es gibt Komplikationen - das sollten Fans wissen.

An diesem Samstag ab 16.15 Uhr kommt es zu einem ganz besonderen Spiel am Saisonabschluss: Rot-Weiss Essen trifft im Niederrheinpokal-Finale auf den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen. Logisch, es wird eine volle Hafenstraße erwartet – auch die Gäste reisen mit 3500 Fans in die Nachbarstadt. Die Partie ist mit 19.000 Zuschauern ausverkauft.

Fans beider Lager sollten allerdings einige Dinge beachten:

Die Sperrung der A42: Der „Emscherschnellweg“ wurde am Freitag ab 21 Uhr bis Sonntag (19 Uhr) in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen 12 „Bottrop-Süd“ und 13 „Essen-Nord“ komplett gesperrt. Somit ist die Strecke auch zum Zeitpunkt des Niederrheinpokal-Endspiels nicht befahrbar. Betroffen dürften Anreisende aus Richtung Oberhausen und den Niederladen sein. Eine Umleitung führt ab Bottrop-Süd zur B224 und dann zur Anschlussstelle Essen-Nord. Dort ist natürlich mit erhöhten Verkaufsaufkommen bis rund um das Stadion zu rechnen.

Die Parkplatzsituation: Ab 14.45 Uhr ist am Samstag die Durchfahrt an der Hafenstraße zwischen den Kreuzungen „Hafenstr. / Bottroper Str.“, „Hafenstr. / Krablerstr.“ sowie „Hafenstr. / Vogelheimerstr. / Sulterkamp“ für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. Eine Durchfahrt zu den Parkplätzen „P1“, „P2/P3“ oder „P4“ am Stadion an der Hafenstraße erhalten ab 14.45 Uhr ausschließlich Personen, die im Besitz eines gültigen Tages-Parkscheins für die Begegnung gegen Rot-Weiß Oberhausen sind. Die Anreise kann dann nur noch über die Kreuzung „Hafenstr. / Vogelheimerstr.“ aus nördlicher Richtung kommend erfolgen.

Die Tickets: Für das Pokalfinale sicherten sich 18.500 Zuschauer ein Ticket. Damit wurden alle Karten bereits im Vorverkauf abgesetzt. Die Tageskassen öffnen nicht. Auch Rollstuhlfahrer-Tickets sind bereits vergriffen und Schiedsrichterkarten werden nicht verfügbar sein. Achtung: Dauerkarten berechtigen nicht zum Spielbesuch!

Botschaft gegen Gewalt vor dem Anpfiff: Nach einer Schlägerei bei einem internationalen Jugendfußballturnier in Frankfurt ist ein 15-Jähriger verstorben. Um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, werden alle Mannschaften im Rahmen des Finaltags der Amateure und des DFB-Pokal-Finals ein Banner mit der Botschaft „Gemeinsam gegen Gewalt“ zeigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE