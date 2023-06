Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen live im TV und im Stream: Alles zum Niederrheinpokal-Finale

Essen/Oberhausen. Rot-Weiss Essen spielt am Samstag im Niederrheinpokal-Finale gegen Rot-Weiß Oberhausen. So können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen.

Rot-Weiss gegen Rot-Weiß: Am Samstag treffen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen um 16.15 Uhr im Niederrhein-Pokalfinale aufeinander. Und die beiden Klubs sind nicht alleine: Bevor am Abend RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Berlin um den DFB-Pokalsieg kämpfen, werden bei der achten Ausgabe des Finaltags der Amateure alle 21 Verbandspokal-Sieger ermittelt.

ⓉⒽⓇⓄⓌ🔙! Neun Niederrheinpokalsiege durften wir zwischen 1995 und 2020 feiern, am Samstag könnte unser Team gegen RWO die 1⃣0⃣ voll machen. Anlass für uns, auf alle gewonnenen Endspiele zurückzublicken.

📲👉https://t.co/GougYUwf5Q#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/9K6x3NdJKL — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) May 31, 2023

Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Alle Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei. Ein echtes Highlight für RWE und RWO.

Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen – Rot-Weiß Oberhausen

– Rot-Weiß Oberhausen Datum: Samstag 03.06.2023

Anstoß: 16.15 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Wettbewerb: Niederrheinpokal (Finale)

TV-Übertragung und Stream: ARD / sportschau.de

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie heute das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen live im TV: Wer überträgt das Niederrheinpokal-Finale?

Rund sieben Stunden Fußball live: Schon zum achten Mal überträgt die ARD am Samstag den Finaltag der Amateure. Auf dem Programm stehen 21 Spiele. Gespielt wird zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. Es wird eine große Konferenzschaltungen zwischen 12.05 Uhr und 19 Uhr geben. Claus Lufen moderiert und wird von Ex-Profi Thomas Broich als Experte unterstützt.

Die Finalduelle werden zu vier verschiedenen Zeiten angepfiffen:

12.15 Uhr: 8 Spiele

14.15 Uhr: 7 Spiele

16.15 Uhr: 4 Spiele (darunter RWE - RWO)

16.45 Uhr: 2 Spiele

Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen live im Stream

Wer das Spiel lieber komplett und nicht nur im Rahmen der Konferenzschaltung sehen möchte, der kann Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen auf sportschau.de verfolgen. Dort werden 16 der 21 Partien komplett gestreamed – auch Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen.

"Der Finaltag der Amateure ist das TV-Highlight im Amateurfußball. Als bundesweite Veranstaltung mit Liveberichterstattung aus 21 unterschiedlichen Spielstätten kann das Format im Hinblick auf den Produktionsumfang mit internationalen Sportevents mithalten. Ich freue mich schon jetzt sehr auf die Übertragung aus hoffentlich gut besuchten Stadien", sagt Karl Valks, als WDR-Sportchef verantwortlich für die Sportschau im Ersten.

