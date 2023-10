Rot-Weiss Essen gegen SC Verl heute live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Das 2:1 beim BVB II hat bei Rot-Weiss Essen für mehr Ruhe gesorgt. Sonntag geht's gegen Saarbrücken. So können Sie das Spiel live im TV sehen.

Rot-Weiss Essen befindet sich in dieser Drittliga-Saison auf einer Achterbahnfahrt der Gefühle: Ein spektakulärer Heimsieg gegen den Tabellenführer Dynamo Dresden und ein 2:1-Auswärtssieg vor mehr als 17.000 Zuschauern gegen die U23 von Borussia Dortmund wird unterbrochen von zwei Debakeln gegen die SpVgg Unterhaching (0:4) und gegen den SC Verl (0:5), dazu die Suspendierung von RWE-Kapitän Felix Bastians. Der Traditionsklub von der Hafenstraße ist aktuell völlig unberechenbar - auch gegen den 1. FC Saarbrücken?

Die Saarländer (14 Zähler) haben in der Tabelle nur einen Punkt weniger als RWE vorzuweisen. Kann Essen am Sonntag wieder den Anschluss ans obere Drittel der Liga schaffen? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 16.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße. Wer nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel live im TV zu verfolgen. Hier gibt es alle Infos und den Link zur Übertragung.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken am Sonntag live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum: Sonntag, 22.10. 2023

Anstoß: 16.30 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Übertragung: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und 1. FC Saarbrücken am Sonntag live im TV, Live-Stream oder im Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken am Sonntag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Saarbrücken wird am Sonntag nicht im Free-TV zu sehen sein. Für die Fans bleibt das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Die Spieler von Rot-Weiss Essen bei ihren Fans nach dem 2:1-Sieg bei der U23 des BVB. Foto: Thorsten Tillmann / Funke Foto Services

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Übertragen wird von der Partie von Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken am Sonntag ab 16.15 Uhr. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger. Die Moderation übernimmt Thomas Wagner.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Live-Ticker

Wer es nicht ins Stadion schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet er zum Spiel Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken. Hier geht es zur Partie.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von Rot-Weiss Essen gibt es auch auf unserem Portal.

