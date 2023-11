Rot-Weiss Essen gegen Waldhof Mannheim live im TV und Stream

Essen. Rot-Weiss Essen ist in Topform. Nach vier Siegen in Serie ist Waldhof Mannheim am Sonntag zu Gast. So sehen Sie das Spiel live im TV.

Die Euphorie ist groß beim Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. Vier Siege in Folge haben denn Revierklub in der 3. Liga auf den dritten Platz katapultiert. Der würde am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen. Die RWE-Fans dürfen träumen, Trainer Christoph Dabrowski sieht das natürlich deutlich nüchterner. „Natürlich kann ich die Tabelle lesen“, sagt er. „Es zählt jetzt nur das Waldhof-Mannheim-Spiel, das ist die nächste Herausforderung. Und das meine ich auch so, wie ich so sage.

Vor dem Duell am Sonntag (16.30 Uhr, Hafenstraße) gegen Waldhof Mannheim warnt der Essener Trainer seine Spieler davor, den Gegner zu unterschätzen. Mit Aufstiegsambitionen starteten die Gäste in die Saison, nach 14 Spielen belegt Waldhof aber einen Abstiegsplatz und steckt tief in der Krise. „Mannheim ist unter den Erwartungen geblieben, ist aber besser als es der Tabellenplatz widerspiegelt“, betont Dabrowski.

Rot-Weiss Essen gegen Waldhof Mannheim live: Die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum: Sonntag, 12.11. 2023

Anstoß: 16.30 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Übertragung: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim live im TV, Live-Stream oder im Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen Waldhof Mannheim live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Für die Fans bleibt das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie von Rot-Weiss Essen gegen Waldhof Mannheim ab 16.15 Uhr. Kommentator bei MagentaSport ist Markus Höhner. Die Moderation übernimmt Konstantin Klostermann.

Waldhof Mannheim steckt in der 3. Liga tief in der Krise. Foto: Claus / Claus/firo Sportphoto

Wer es nicht ins Stadion schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet er zum Spiel Rot-Weiss Essen gegen Waldhof Mannheim. Hier geht es zur Partie.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von Rot-Weiss Essen gibt es auch auf unserem Portal.

Rot-Weiss Essen und Co.: Die Revierklubs im Podcast

Lust auf ausführliche Analysen, die wichtigsten News und Hintergründe zu den Revierklubs? Im Wochenrhythmus und in vielen Sonderfolgen geben unsere Reporter in unserem Podcast fußball inside Einblicke in das Geschehen der Revierklubs. Updates zu den Podcasts gibt es auch bei Facebook und Instagram @fussball.inside. Das Team freut sich über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcast.

