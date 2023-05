Rot-Weiss Essen: Gerüchte um Vincent Vermeij - RWE-Kaderplaner äußert sich

Essen. Rot-Weiss Essen sucht einen Nachfolger für Mittelstürmer Simon Engelmann. Der RWE-Angreifer geht, es gibt Gerüchte um Vincent Vermeij.

Rot-Weiss Essen plant im Hintergrund den Kader für die Spielzeit 2023/2024. Und, klar: Die Gerüchteküche brodelt. So auch an der Hafenstraße.

RWE-Wunschstürmer entscheidet sich für Wehen Wiesbaden

Dass RWE an Antonio Jonjic (Erzgebirge Aue) dran war, bestätigte auch Marcus Steegmann gegenüber dieser Redaktion. Nach unseren Informationen lag dem Stürmer ein Vertragsangebot vor. Das hatte dem 23-jährigen Angreifer auch der SV Waldhof Mannheim vorgelegt. Doch Jonjic, der in der laufenden Saison in 14 Begegnungen fünf Tore erzielte und vier weitere vorbereitete, entschied sich letztendlich für SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen spielen noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

2. Liga, ein gutes Stichwort:

Doch laut Steegmann sind die Essener beim 28-jährigen 15-Tore-Mann der Freiburger Reserve chancenlos. Der Grund: Auch der ehemalige Stürmer des MSV Duisburg favorisiert einen Wechsel in die 2. Bundesliga. Nach unseren Infos sind hinter Vermeij Top-Drittligisten und mehrere Zweitliga-Klubs her. Steegmann gegenüber unserer Redaktion: "Vincent Vermeij ist ein herausragender Stürmer, aber Stand heute für uns nicht realistisch." Ähnlich äußerte sich schon RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig zum Gerücht um Simon Terodde.

Rot-Weiss Essen muss Nachfolger für Simon Engelmann finden

Kein Jonjic, kein Vermeij, kein Terodde, kein Hendrik Weydandt: Die Suche nach einem Nachfolger für Simon Engelmann wird bei Rot-Weiss Essen weitergehen. Zumindest in dieser Woche, vor dem Spiel gegen den Halleschen FC, wird nichts in Sachen Neuzugänge passieren. Die Fans müssen sich nach bisher sechs feststehenden Abgängen weiter auf neue Gesichter an der Hafenstraße gedulden. Aber: Sie werden kommen - nicht nur Stürmer, sondern auch viele andere neue Spieler.

