Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal: Warum sich RWE-Boss Uhlig Schalke nicht wünscht

Rot-Weiss Essen erreichte in der Saison 2020/21 das Viertelfinale des DFB-Pokals.

Essen. Am Sonntag wird die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ausgelost. Auch Rot-Weiss Essen ist im Topf. Das sagt der Vorsitzende Marcus Uhlig.

Die Fans der Revier-Klubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen werden am Sonntag, 18. Juni 2023, gespannt vor den TV-Bildschirmen sitzen. Ab 17.10 Uhr wird im ZDF die erste DFB-Pokal-Hauptrunde 2023/2024 ausgelost.

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen sorgte 2021 für Furore

Auch Marcus Uhlig, Vorstandschef des Drittligisten Rot-Weiss Essen, freut sich auf die Auslosung. Schließlich musste RWE zuletzt im DFB-Pokal pausieren. In der Saison 2020/2021 kam Rot-Weiss als Viertligist bis ins Viertelfinale, bevor gegen Holstein Kiel Schluss war. Auf dem Weg dahin wurden Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Durch den Erfolg im Niederrheinpokal hat sich Rot-Weiss Essen für den DFB-Pokal qualifiziert. Foto: Micha Korb / ffs

Am 3. März 2021 unterlag Rot-Weiss Essen dann den Störchen mit 0:3. Alexander Mühling (26., Foulelfmeter), Janni Serra (28.) und Joshua Mees (90.) waren damals an der Hafenstraße für Kiel erfolgreich.

Gegen eine Revanche hätte Uhlig nichts einzuwenden. Zum Thema "Wunschlos" sagt er gegenüber dieser Redaktion: "Ich persönlich wünsche mir für die erste Runde im DFB-Pokal einen Gegner, bei dem wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit und Phantasie entwickeln können, das Spiel zu gewinnen und somit in die 2. Runde einzuziehen. Natürlich in dem Wissen, dass wir gegen jeden Gegner erstmal der Außenseiter sind. Mit anderen Worten: gerne einen Zweitligisten, der zudem unsere Sicherheitskosten für das Spiel nicht zu sehr in die Höhe treibt."

"Sicherheitskosten nicht in die Höhe treiben", genau dieser Satz erläutert eigentlich, warum sich Uhlig in Runde eins nicht gerade den FC Schalke 04 wünscht. Viele RWE-Fans würden natürlich den Erzrivalen aus Gelsenkirchen nur zu gerne zu einem Pokalduell im Stadion an der Hafenstraße begrüßen.

Uhlig: "Im Klartext: Schalke muss ich jetzt aus Sicht einer Gesamtbewertung nicht unbedingt haben – so reizvoll das sicherlich vor allem für viele Fans auf den ersten Blick wäre."

DFB-Pokal: Erste Runde vom 11. bis 14. August

Stabhochspringerin Sarah Vogel (Eintracht Frankfurt) wird am Sonntag im ZDF als Losfee fungieren. Die erste Runde ist vom 11. bis 14. August 2023 angesetzt.

