Rot-Weiss Essen im Podcast: Wie RWE Dynamo Dresden überraschen kann

In der aktuellen Folge unseres Podcasts Fußball Inside sprechen wir über das Endspiel von Schalke-Trainer Frank Kramer und das Traditionsduell Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden. Alles hier im Video.

Essen. Rot-Weiss Essen trifft am Samstag in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Über dieses Duell diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Es ist ein besonderes Spiel für den Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. An diesem Samstag kommt Dynamo Dresden an die Hafenstraße (15. Oktober, 14 Uhr/Magentasport). Nach dem 3:0-Sieg bei der U23 des SC Freiburg hat sich Rot-Weiss Essen Luft verschafft, ist Tabellenvierzehnter in der dritten Liga.

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden: Der Podcast zum Spiel

Nun kommt ein echtes Schwergewicht der Liga an die Hafenstraße. Die SGD, im Sommer aus der 2. Bundesliga abgestiegen, hat jüngst einen turbulenten 3:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand gegen den VfL Osnabrück gefeiert. Dynamo ist Vierter nach elf Spielen.

Genau darüber haben wir in unserer in der neuen Folge unseres Pocasts „fußball inside“ diskutiert. Diesmal sprach Moderator Nils Halberscheidt mit RWE-Reporter Justus Heinisch und Schalke-Reporter Robin Haack Klartext.

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

