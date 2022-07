Rot-Weiss Essen: Kollektives Defensiv-Debakel - Die Noten

Essen. Das Auftaktspiel gegen die SV Elversberg wird für Rot-Weiss Essen zu einem Fiasko. Im Aufsteiger-Duell unterliegt RWE 1:5. Die Einzelkritik.

Es dauerte gerade mal drei Minuten, schon ging die SV Elversberg in Führung. Kevin Koffi traf, es sollte der Beginn eines Nachmittags werden, den sie bei Rot-Weiss Essen am liebsten alle aus dem Gedächtnis streichen würden. Zum Saisonauftakt in der 3. Liga hat der Aufsteiger von der Hafenstraße Lehrgeld bezahlt. Gegen die SV Elversberg unterlag RWE aufgrund einer katastrophalen ersten Halbzeit mit 1:5 (1:4). In der Defensive unterliefen den Hausherren eklatante Fehler. Das spiegelt sich in unserer Einzelkritik wider.