Rot-Weiss Essen: Nach Schreck kommt langsam Zuversicht

Essen. Nicht nur Rot-Weiss Essen ist zurück aus der Sommerpause, auch unser Podcast "fußball inside" ist wieder da. Wir sprechen über den RWE-Auftakt.

Es geht wieder los: Nach der mehr als ernüchternden Mitgliederversammlung mit besorgniserregende Jahreszahlen ist Rot-Weiss Essen am Donnerstag ins Training gestartet. Der Schreck ist zarter Zuversicht gewichen, nun steht das Sportliche wieder im Mittelpunkt, in der kommenden Drittligasaison sind die Ziele höher gesteckt. Als RWE am Donnerstagnachmittag auf den Trainingsplatz zurückkehrte und in die Vorbereitung startete, waren sechs Zugänge dabei: Vinko Sapina (28/SC Verl), Moussa Doumbouya (25/FC Ingolstadt), Ekin Celebi (23/Hannover 96), Aaron Manu (23/RW Erfurt), Eric Voufack (21/Lok Leipzig) und Ole Springer (31/Werder Bremen II).

Ein weiterer könnte mit Lucas Brumme zeitnah hinzukommen. Vor den Augen von rund 1000 Fans nahm Brumme an der ersten Einheit des Jahres teil. Der Flügelflitzer spielte zuletzt für Wehen Wiesbaden und feierte den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Sein Vertrag läuft Ende des Monats aus.

Gut möglich, dass Brumme zeitnah ein Arbeitspapier bei RWE unterzeichnet. "Wir sind uns grundsätzlich einig", sagte der Essener Kaderplaner Marcus Steegmann am Rande des Trainingsstarts.

Brennpunkte bei RWE:

Rot-Weiss Essen: Brumme im Probetraining - das sagt Dabrowski

Rund 800 Fans begrüßten Rot-Weiss Essen mit Applaus als Vorschuss

RWE-Talk: Wir ordnen die JHV von Rot-Weiss ein.

Offener Brief: Uhlig äußert sich nach der JHV.

Stadion an der Hafenstraße: Millionen-Minus stellt Ausbau in Frage.

