Regionalliga West Rot-Weiss Essen: Nur noch Stehplatz-Karten in Wegberg zu haben

Essen. Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen spielt am Freitag (19:30) beim Abstiegskandidaten FC Wegberg-Beeck. Fans können noch Tickets kaufen.

Rot-Weiss Essen kann seine Tabellenführung in der Regionalliga West am Freitagabend (19:30 Uhr, Live-Ticker) ausbauen. RWE spielt beim FC Wegberg-Beeck, der nach 16 Spielen Platz 17 und somit einen Abstiegsrang belegt. Eine Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart.

Wegberg-Beeck - RWE: Sitztribüne bereits ausverkauft

Unterstützung wird es von mindestens 650 Essener Fans geben. Denn so viele RWE-Anhänger haben bereits ein Ticket für das Spiel beim Mittelrhein-Vertreter erworben. Wer noch keine Karte hat, kann die Reise nach Wegberg dennoch antreten. Für RWE-Fans öffnet am Waldstadion Beeck ab 17.30 Uhr eine Gäste-Tageskasse. Hier sind ausschließlich Stehplatz-Tickets erhältlich, denn die Sitztribüne ist bereits ausverkauft. Das gab Wegberg-Beeck am Donnerstagvormittag bekannt. (fs)

