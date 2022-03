Rot-Weiss Essen reicht Lizenz-Unterlagen für 3. Liga ein

Essen. Rot-Weiss Essen will in diesem Jahr endlich in die 3. Liga aufsteigen. Der Verein hat die Lizenz-Unterlagen fristgerecht eingereicht.

24 Spiele, 59 Punkte, erster Platz. Selten standen die Chancen so gut, dass Rot-Weiss Essen in diesem Jahr die Meisterschaft in der Regionalliga West holt und endlich den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga schafft. Um das zu gewährleisten, hat der Klub nun auch die fälligen Unterlagen für die Drittliga-Lizenz fristgerecht beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Der Nationalverband bestätigte den form- und fristgerechten Eingang der Dokumente für den wirtschaftlichen als auch den technisch-organisatorischen Bereich. Das Zulassungsverfahren ist ein erforderlicher Schritt, um in der 3. Liga antreten zu dürfen. Die eingereichten Unterlagen werden nun durch den DFB geprüft.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte RWE die Lizenz beantragt - und auch jeweils ohne Auflagen erhalten, allerdings klappte es da auf sportlichem Wege nicht. Auch diesmal ist nicht davon auszugehen, dass der DFB etwas zu beanstanden haben wird. (hnie)

