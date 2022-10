Rot-Weiss Essen: Rot für Andreas Wiegel - Der große Aufreger im Video

Essen. Rot-Weiss Essen erkämpft sich gegen Dynamo Dresden ein 1:1-Remis. Den möglichen Sieg verhindert wohl eine Rote Karte. Die Highlights im Video.

Es war ein hochemotionales Heimspiel für Rot-Weiss Essen. Am Samstag trennte sich RWE vor ausverkauftem Stadion von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden mit einem 1:1 (1:0). Den Ausgleich erzielten die Gäste in der 89. Minute, nachdem Isaiah Young in der ersten Hälfte getroffen hatte (23.).

Rot-Weiss Essen: Andreas Wiegel fliegt vom Platz

Den Großteil der zweiten Halbzeit mussten die Gastgeber in Unterzahl bestreiten. Andreas Wiegel sah in Minute 52 die Rote Karte. Es war die Schlüsselszene des Spiels. RWE-Trainer Christoph Dabrowski hielt sich mit Kritik an den Schiedsrichtern zurück: „Grundsätzlich hat das Schiedsrichter-Gespann ein gutes Spiel gemacht. Am Ende müssen wir die Entscheidung akzeptieren.“ Und die Punkteteilung, so Dabrowski weiter, sei auch gerecht gewesen.

Dresden warf im weiteren Spielverlauf alles nach vorne, RWE versuchte mit großem Einsatz den Dreier über die Zeit zu bringen. Am Ende fehlten nur wenige Minuten. Stefan Kutschtke, Dennis Borkowski und Manuel Schäffler stürmten zum Schluss gemeinsam bei der SGD. Drei wuchtige Mittelstürmer. Schäffler traf schließlich auch zum 1:1 (89.).

Mehr Berichte zum 1:1 zwischen RWE und Dynamo:

„Es war schwer, dass wir es dann fast 30 Minuten in Unterzahl verteidigen müssen. Wir hatten auch Glück, dass Golz zweimal überragend hält. Hintenraus mussten wir leider dieses Gegentor schlucken“, so Dabrowski. Ärgerlich bei dem Spielverlauf, der Gegner aber sei eben auch eine echte Hausnummer gewesen und bot alles auf, was er zu bieten hatte.

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden: Die Highlights

Hier gibt es die Video-Zusammenfassung unseres Kooperationspartners MagentaSport, der alle Spiele der 3. Liga live überträgt.

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden: Die Video-Highlights

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE