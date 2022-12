Rot-Weiss Essen: Simon Engelmann trifft bei Comeback in Holland

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen hat einen Tag vor Weihnachten ein Testspiel in den Niederlanden absolviert. RWE spielte 2:2 bei De Graafschap.

Rot-Weiss Essen gastierte am Freitag in den Niederlanden beim Zweitligisten De Graafschap. Die Begegnung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Beim Tabellenzwölften der Jupiler League, die zweithöchste Spielklasse in unserem Nachbarland, spielte RWE 2:2. Jesse Schuurmann (38.) und Danzell Gravenberch (65.) trafen für De Graafschap. Für Rot-Weiss Essen waren Simon Engelmann (11.) und Aurel Loubongo (87.) erfolgreich. Nun verabschieden sich die Spieler in die Feiertage. Am 28. Dezember begrüßt Trainer Christoph Dabrowski die RWE-Profis dann zur nächsten Einheit.

RWE-Trainer Dabrowski: "Hatten etwas Glück"

RWE-Trainer Christoph Dabrowski zog im Gespräch mit dem RevierSport ein positives Fazit. "Das war natürlich noch einmal ein zäher Test für die Jungs kurz vor Weihnachten. Wir haben auf einem schwer bespielbaren Naturrasen bei Dauerregen gespielt. Das war so eine Art Kraftakt für den Kopf, den die Jungs gut gemeistert haben. In der ersten Halbzeit haben wir ordentlich gespielt, im zweiten Abschnitt waren wir dann nicht mehr so präsent und griffig. Wenn ich ehrlich bin, dann war das Ergebnis nicht verdient. Denn beim Spielstand von 1:2 aus unserer Sicht hatten die Holländer noch einen Elfmeter, den sie verschossen haben. Wir haben uns dann durchgebissen und etwas Glück gehabt, dass Aurel Loubongo den Ausgleich geschossen hat."

Rot-Weiss Essen: Die Aufstellung

Halbzeit 1: Golz - Herzenbruch, Bastians, Rother, Wiegel, Harenbrock, Engelmann, Heber, Götze, Young, Kefkir

Halbzeit 2: Wienand – Römling, Fandrich, Wollschläger, Heber, Kourouma, Loubongo, Voelcke, Eisfeld, Heuser, Warschewski

