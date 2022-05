Rot-Weiss Essen steigt auf! Die Chronologie der historischen Saison

Essen. Rot-Weiss Essen gelingt der langersehnte Aufstieg in die 3. Liga - nach einer denkwürdigen Saison. Die Höhe- und Tiefpunkte der RWE-Meisterserie.

Die Hafenstraße hat schon einige Festtage erlebt, den 14. Mai 2022 wird sie aber nicht so schnell vergessen: Rot-Weiss Essen hat an diesem Samstag die Meisterschaft in der Regionalliga West und damit den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Das große Ziel, Rot-Weiss hat es geschafft - in typischer RWE-Manier. Denn die Saison war nicht frei ständigen Aufs und Abs. Der Rückblick auf eine denkwürdige Runde.