Rot-Weiss Essen: Transfer von Tim Oermann hakt - Zweitliga-Stürmer ist Kandidat

Rot-Weiss Essen hat das hoch emotionale Westderby gegen Preußen Münster in der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entschieden. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex den ersten rot-weissen Saisonsieg. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Samstag steht das nächste Spiel auf dem Programm: beim SC Freiburg II.

Essen. Rot-Weiss Essen will bis 1. September noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Zwei Kandidaten stehen parat.

Erst zu Wochenbeginn hat RevierSport berichtet, dass Rot-Weiss Essen eventuell bis zum Sommer-Transferschluss am Freitag (1. September, 18 Uhr) noch zwei Spieler verpflichten könnte: einen Innenverteidiger und einen Stürmer.

Dass Tim Oermann ein Thema an der Hafenstraße ist, wurde unserer Redaktion aus dem Umfeld des Abwehrspielers des VfL Bochum am Montag (28. August) bestätigt. Der aktuelle Stand: Der 19-jährige viermalige Bundesligaspieler zögert noch, nach Essen zu wechseln. Er liebäugelt noch mit besseren Angeboten oder auch einem Verbleib in Bochum. Denn: Sollte ein Abwehrspieler die Bochumer noch bis Freitag verlassen, würden Oermanns Chancen bei VfL-Trainer Thomas Letsch, der eine Dreierkette favorisiert, vielleicht doch wieder steigen. Denn aktuell ist Oermann Innenverteidiger Nummer sieben beim VfL, bei einem Abgang eines Konkurrenten dürfte Oermann doch noch in dieser Saison gebraucht werden.

Rot-Weiss Essen: Transfer im Frühsommer platzte

Die Oermann-Personalie dürfte sich bis zum Deadline-Day am Freitag ziehen. RWE muss hier Geduld beweisen.

Ähnlich sieht es nach unseren Informationen auch bei diesem Spieler aus: Jona Niemiec von Fortuna Düsseldorf. Wie Oermann ist auch der 21-jährige Angreifer bei seinem aktuellen Arbeitgeber bis zum 30. Juni 2026 gebunden. Wie Oermann soll auch Niemiec, der in dieser Saison bis dato zu zwei Kurzeinsätzen über insgesamt 24 Minuten kam, ausgeliehen werden. Und: Wie Oermann gehört auch RWE zu den Interessenten. RevierSport weiß: Essens Kaderplaner Marcus Steegmann fragte schon im Frühsommer bei Fortunas Sportchef Christian Weber bezüglich Niemiec an und blitzte ab. Doch die Situation könnte sich für den talentierten Offensivspieler in den nächsten Stunden verändern beziehungsweise verschlechtern.

Jona Niemiec von Fortuna Düsseldorf (links) ist ein Kandidat bei Rot-Weiss Essen. Foto: dpa

Denn in die Niemiec-Personalie dürfte richtig Tempo hineinkommen, wenn Simon Zoller in Düsseldorf unterschreibt. Der 32-Jährige soll die Fortuna nämlich verstärken, aber hier müssen die drei Parteien - VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf und Simon Zoller - noch übereinkommen. Das dürfte vielleicht schon am Mittwoch (30. August) der Fall sein.

Rot-Weiss Essen ist schon länger an Jona Niemiec dran

Der Name Niemiec fiel in den vergangenen Jahren immer wieder bei Rot-Weiss Essen. Im Sommer 2021 war es, als RWE das erste Mal den Kontakt zu Niemiec suchte. Doch damals entschied sich der ehemalige Stürmer der TSG Sprockhövel für einen Wechsel zu Düsseldorfs Zweitvertretung. Niemiec' Wahl fiel zugunsten der Fortuna aus, weil er sich in Düsseldorf den Profitraum verwirklichen wollte. Das tat der Deutsch-Pole dann auch mit seiner Unterschrift Ende März 2023, als er einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Profivertrag unterschrieb.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch der ehemalige RWE-Sportchef Jörn Nowak, der heute Trainer von Rot-Weiß Oberhausen ist, einen zweiten Versuch unternommen, um den wuchtigen 1,88 Meter großen Stürmer an die Hafenstraße zu locken. "Wir verfolgen Jonas Weg schon länger und haben natürlich seine gute Entwicklung registriert. Diese zeigt, dass unsere Einschätzung damals im Jahr 2021 bezüglich Jonas Potential nicht falsch war", sagte Nowak im März 2023.

Rot-Weiss Essen – die Brennpunkte:

