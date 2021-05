Rot-Weiss Essen trauert um Vereinslegende Werner Kik

Essen. Der frühere RWE-Spieler Werner Kik ist am 15. Mai im Alter von 82 Jahren verstorben. Er wurde 2007 in die rot-weisse Jahrhundertelf gewählt.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen trauert um seinen langjährigen Spieler Werner Kik. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verstarb der ehemalige Offensivakteur bereits am 15. Mai im Alter von 82 Jahren. Von 1960 bis zu seinem Karriereende 1970 stand Kik ligaübergreifend in 293 Spielen für RWE auf dem Platz.

„Mit großer Betroffenheit haben wir bei Rot-Weiss Essen vom Tod unseres langjährigen Spielers Werner Kik erfahren. Wir als gesamter Verein sprechen der Familie Kik wie ihren Freunden in dieser Zeit unser tiefes Mitgefühl aus. Werner Kik wird für alle Zeit eng mit Rot-Weiss Essen verbunden bleiben“, so Marcus Uhlig, Vorstand von Rot-Weiss Essen.

Für die Fans im Georg-Melches-Stadion war Kik während seiner Laufbahn immer ein Vorbild in Sachen Fleiß, Einsatz und Zuverlässigkeit. Als Mitbegründer der Traditionsmannschaft war Kik zudem von 1995 an für zwei Jahre im Verwaltungsrat von Rot-Weiss Essen und kümmerte sich danach noch eine Zeit um die RWE-Jugend. 2007 wurde er gar in die rot-weisse Jahrhundertelf gewählt. (fs)

