Rot-Weiss Essen: Uhlig entschuldigt sich für Livestream

Essen. Rot-Weiss Essen hat den ersten Saisonsieg in der Regionalliga West eingefahren. Doch in den sozialen Medien hagelte es Kritik für RWE.

Den mühsamen 3:2-Heimsieg der Mannschaft von Cheftrainer Christian Neidhart gegen Rot Weiss Ahlen konnten die Fans von Rot-Weiss Essen nur recht eingeschränkt am Bildschirm verfolgen. Grund für den zeitweisen Bild- und Tonausfall waren technische Verbindungsprobleme, die alle Beteiligten in der Form überraschten und bei der Livestream-Premiere gegen den SC Wiedenbrück noch nicht aufgetreten waren.

"Zunächst möchten wir uns natürlich in aller Form bei allen RWE-Fans entschuldigen, die sich auf den Stream gefreut haben und dann gestern leider enttäuscht wurden. Ich habe maximales Verständnis für die Verärgerung. Wir sind bereits während des Spiels mit den Kollegen von soccerwatch und deren technischem Partner in Kontakt getreten. Der Grund für den Ausfall wurde identifiziert", erklärt Marcus Uhlig.

Rot-Weiss Essen sucht noch nach der richtigen Mischung

Und der RWE-Vorstand gelobt Besserung: "Gemeinsam werden wir alles daran setzen, zum nächsten Heimspiel einen störungsfreien Stream über 90 Minuten anzubieten. Ein Ausfall wie gestern kann und darf einfach nicht passieren! Tragischerweise ist es aber nun dazu gekommen, so dass wir uns natürlich in Abstimmung mit soccerwatch in der Pflicht sehen, allen Dauerkarten-Inhabern und Einzelbuchern eine angemessene Entschädigung zukommen zu lassen."

Bereits am Dienstag waren Techniker an der Hafenstraße zu Gast, um vor Ort Problemstellungen zu identifizieren. Dabei wurde ein Defekt des Routers festgestellt, der für die Übertragung des Signals ins Netz verantwortlich ist. Dieser wird nunmehr ausgetauscht, so dass eine störungsfreie Übertragung für das Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf (2. Oktober, 19.30 Uhr) gesichert wird.

Uhlig richtet Appell an die Fans: Wir schaffen das nur geimeinsam

Die Fans waren nicht nur über den Livestream enttäuscht. In den sozialen Medien und Foren hagelte es auch Kritik an der sportlichen Vorstellung der Rot-Weissen. Die Spieler wurden für ihre Leistung kritisiert, der Trainer zum Teil für seine personellen Umstellungen im Vergleich zu den letzten Spielen gegen Bielefeld (1:0) und Dortmund II (1:1).

Das alles bekommen natürlich auch die Verantwortlichen an der Hafenstraße mit. "Der Tag lief sowohl auf als auch neben dem Platz nicht rund. Bei allem verständlichen Ärger möchte ich aber – auch wenn es sich nicht so angefühlt hat - betonen, dass wir den ersten Sieg in dieser Saison geholt haben. Ich hoffe, dass uns diese drei Punkte Rückenwind für die kommenden Spiele verleihen. Lasst uns alle gemeinsam positiv bleiben, nach vorne schauen und unsere Mannschaft weiter unterstützen! Wir wollen alle das gleiche: Erfolg in dieser Saison. Das schaffen wir aber nur gemeinsam", appelliert der RWE-Boss.